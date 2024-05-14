Заміна Шойгу на Білоусова: у США розповіли, чого хоче Путін

Путін міг би закінчити війну будь-якої миті

Звільнення президентом Росії Володимиром Путіним з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу і його заміну на Андрія Білоусова, прокоментували у Державному департаменті США. Ці перестановки свідчать, що диктатор хоче мати більше успіхів на фронті в Україні.

Про це під час брифінгу сказав заступник речника Держдепу США Ведант Пател. За його словами, попри колосальні збитки від війни, Росія її продовжує.

"Ми вважаємо, що це ще одне свідчення того, що Путін відчайдушно хоче продовжувати свою загарбницьку війну проти України, незважаючи на те, що вона завдає значних збитків російській економіці і призводить до великих втрат російських військ, які, за деякими оцінками, сягають 315 тисяч осіб", – сказав Пател.

Речник також додав, що Путін міг би закінчити війну будь-якої миті, вивівши війська, "замість того, щоб продовжувати щодня здійснювати жорстокі атаки на український народ".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зняв Миколу Патрушева з посади Секретаря Радбезу. Його місце може очолити Сергій Шойгу, який раніше був міністром оборони РФ.

Раніше "Телеграф" писав на, що вказують останні кадрові перестановки в Росії.