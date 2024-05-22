"Нічого він не покращить": політолог пояснив справжній зміст заміни Шойгу на Білоусова

Функція нового очільника Міноборони РФ зовсім інша

Наглядач за генералами від православно-чекістської партії керівництва РФ. Саме так назвав новопризначеного міністра оборони РФ Андрія Білоусова російський політолог Володимир Пастухов. На фоні доволі тривожних припущень інших експертів щодо призначення Білоусова, слова Пастухова помітно вирізняються.

Таку заяву політолог зробив в етері "BILD на русском". На думку Пастухова, призначення Білоусова на посаду очільника Міноборони РФ може пояснити доволі просто.

"Його призначення для мене зрозуміле лише з одного погляду. Потрібно було ставити наглядача, пов'язаного з цією православно-чекістською лінією в нашому керівництві, за генералами", — зауважив політолог.

Разом з тим він додав, що абсолютно не вірить у якісь зміни з приходом нового міністра.

"Я абсолютно не вірю, що Білоусова призначили, щоб він щось оптимізував, щось покращував, що це стратегічна інвестиція на ведення довгострокової війни", — сказав Пастухов.

Володимир Пастухов

Політолог, юрист та публіцист Володимир Пастухов у 2008 році був змушений емігрувати з РФ до Лондона через переслідування пов’язані з його адвокатською діяльністю.

Відомий як автор так званої "понятійної конституції" Росії, яка є писаним зведенням неписаних правил, що визначають реальну суть життя у РФ.

5 травня 2023 року розпорядженням Мін'юсту РФ Володимира Пастухова було внесено до реєстру фізичних осіб — "іноземних агентів". Роком раніше у реєстр некомерційних організацій, що виконують функції іноагента, було також внесено Інститут права та громадської політики, де Пастухов тривалий час був науковим директором.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" наводив 7 фактів, про нового міністра оборони РФ. Зауважимо, що новий очільник відомства взагалі немає військового досвіду і навіть не служив в армії.