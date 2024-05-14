"Справа в балансі сил": Пономарьов детально пояснив, навіщо Путін зняв Патрушева та Шойгу

Нова посада Шойгу не має ніяких особливих повноважень

Російський диктатор Володимир Путін призначив своїм помічником Миколу Патрушева, після звільнення з посади секретаря Радбезу РФ. Поплічник диктатора сидів у цьому кріслі з 2008 року, чому ж зараз відбулись зміни?

Відповідь на це питання є у матеріалі "Телеграфу". За словами колишнього депутата Держдуми РФ, опозиціонера Іллі Пономарьова, неостанню роль у "руханках" у Кремлі відіграв арешт заступника Міністра оборони Тимура Іванова.

"Тут мова йде про збереження балансу сил, адже патрушевські [люди] сильно наїхали на військових з цим арештом Тимура Іванова. І щоб зберегти баланс, Путін зняв Патрушева", — йдеться у матеріалі.

Водночас колишній міністр оборони Сергій Шойгу на місці Патрушева, висітиме в повітрі, адже посада секретаря Радбезу, за великим рахунком, нічого не означає. Вона близька до тіла, але у неї немає жодних повноважень.

"Вся сила Патрушева полягала в тому, що він працював у зв'язці з Бортниковим (директор ФСБ. – Ред.), тобто фактично Патрушев був керівником ФСБ, принаймні наглядачем за ФСБ", — каже опозиціонер.

Пономарьов зазначає, що Шойгу як людина зовсім іншого походження такої ролі не гратиме. Саме тому він перетвориться на досить декоративну постать.

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