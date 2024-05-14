Рус

"Справа в балансі сил": Пономарьов детально пояснив, навіщо Путін зняв Патрушева та Шойгу

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Микола Патрушев та Володимир Путін (зліва направо) Новина оновлена 14 травня 2024, 13:25
Микола Патрушев та Володимир Путін (зліва направо). Фото Колаж "Телеграф"

Нова посада Шойгу не має ніяких особливих повноважень

Російський диктатор Володимир Путін призначив своїм помічником Миколу Патрушева, після звільнення з посади секретаря Радбезу РФ. Поплічник диктатора сидів у цьому кріслі з 2008 року, чому ж зараз відбулись зміни?

Відповідь на це питання є у матеріалі "Телеграфу". За словами колишнього депутата Держдуми РФ, опозиціонера Іллі Пономарьова, неостанню роль у "руханках" у Кремлі відіграв арешт заступника Міністра оборони Тимура Іванова.

"Тут мова йде про збереження балансу сил, адже патрушевські [люди] сильно наїхали на військових з цим арештом Тимура Іванова. І щоб зберегти баланс, Путін зняв Патрушева", — йдеться у матеріалі.

Водночас колишній міністр оборони Сергій Шойгу на місці Патрушева, висітиме в повітрі, адже посада секретаря Радбезу, за великим рахунком, нічого не означає. Вона близька до тіла, але у неї немає жодних повноважень.

"Вся сила Патрушева полягала в тому, що він працював у зв'язці з Бортниковим (директор ФСБ. – Ред.), тобто фактично Патрушев був керівником ФСБ, принаймні наглядачем за ФСБ", — каже опозиціонер.

Пономарьов зазначає, що Шойгу як людина зовсім іншого походження такої ролі не гратиме. Саме тому він перетвориться на досить декоративну постать.

Більше про урядові рокіровки у ворога і чи є від неї вигода для України, читайте у матеріалі "Телеграфу": Змінами в уряді Путін націлився на затяжну війну, але є і хороші новини.

Раніше "Телеграф" писав про ротації у російській владі після "виборів" Путіна.

Теги:
#Росія #Війна #Микола Патрушев