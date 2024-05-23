Заступника Герасимова затримали: у чому підозрюють крупну шишку з Генштабу РФ

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

В Росії затримали заступника голови Генштабу генерала Вадима Шамаріна. Перед цим у справі про хабар був заарештований Тимур Іванов, який обіймав посаду заступника міністра оборони.

Про це пишуть росЗМІ. За інформацією пропагандистів, у Шамаріна, який обіймав посаду начальника Головного управління зв'язку ЗС РФ пройшли обшуки. Після цього генерала доставили на допит.

За твердженням джерела "Комерсанта", Шамарін проходить у кримінальній справі про передбачувані махінації. Справа розглядається у 235-му гарнізонному військовому суді. У Слідчому комітеті це не коментували.

Видання зазначає, що попередника Шамаріна на посаді заступника начальника Генштабу Халіла Арсланова у 2020 році було заарештовано у справі про шахрайство та отримання хабаря. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вадим Шамарін — що відомо

Народився 10 червня 1971 р. у Таганрозі. Закінчив Новочеркаське вище військове командне училище зв'язку, Військову академію зв'язку.

З 1992 р. проходив військову службу на посадах командира взводу дистанційного управління радіоцентру, заступника начальника радіоцентру з технічної частини, начальника центру каналоутворювальних систем, заступника начальника вузла – начальника пункту управління зв'язком, начальника штабу – заступника начальника вузла зв'язку, начальника вузла зв'язку (польового) бригади зв'язку (вузлового) Далекосхідного військового округу.

З 2006 р. проходив військову службу на посадах начальника штабу – заступника командира бригади зв'язку, командира бригади зв'язку Східного військового округу.

У грудні 2010 р. допущено до виконання посади начальника зв'язку – заступника начальника штабу Східного військового округу із зв'язку.

У 2020 р. призначений начальник начальника Головного управління зв'язку ЗС РФ — заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ.

З 2021 — начальник Головного управління зв'язку ЗС РФ — заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що у кайданки закували колишнього командувача 58-ї армії ЗС РФ Івана Попова. Його було затримано за підозрою у великому шахрайстві на суму понад 100 мільйонів рублів.