Краще, ніж полігон? Чому насправді КНДР хоче відправити свої війська в Україну

Армія КНДР — одна з найбільш чисельних у світі

Північна Корея (КНДР — ред.) зацікавлена у відправці своїх військ на війну в Україні не з дружніх мотивів перед РФ. Адже, попри тісну співпрацю країн, КНДР все ж таки переслідує власні цілі.

І одна з них — це здобуття практичного досвіду для своїх військовослужбовців. Про це розповіла в ефірі КИЇВ24 аналітикиня Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.

"Північнокорейський режим переслідує одну-єдину мету — це вижити. У Північної Кореї є два важливих козирі — це кількість військовослужбовців. Це одна з найбільш численних армій світу. Другий козир — ядерна зброя. Єдине, чого їм бракує, це досвіду реальних бойових дій. Тому Північна Корея, скоріш за все, зацікавлена у тому, щоб відправити війська воювати на боці РФ з метою набуття такого досвіду", — сказала Гриценко.

Вона зауважила, що найбільш ймовірно, що саме КНДР проявила ініціативу відправити своїх солдатів. Чисельність армії КНДР складає близько 3 млн активних військовослужбовців і ще 600 тисяч у запасі, сказала аналітикиня.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий аналітик та офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін зауважив, що, якщо КНДР все ж таки відправить свої війська воювати на боці РФ, то вони займуться, швидше за все, спорудою укріплень.