Полювання на шпигунів: у Британії МІ5 отримала наказ зосередитися на агентах Китаю, Ірану та РФ

Зростання шпигунської активності російських терористів сталося через війну в Україні, а Іран та Китай вже давно діють на британській території

Через загрозу терактів, диверсій та нападів з боку агентури російського, китайського та іранського режимів уряд Великої Британії прийняв рішення переорієнтували роботу Національної служби контррозвідки Британії МІ5. Британські контррозвідники отримали пріоритетне завдання – виявлення та ліквідація шпигунів Ірану, Китаю та Росії.

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела в уряді Британії. Зазначається, що переорієнтація зусиль з антитерористичної боротьби на контррозвідувальні операції потребуватиме значних ресурсів.

Вторгнення російських терористів в Україну, значна кількість китайських шпигунів у Британії, а також використання іранським режимом аятолл організованої злочинності вже зараз зміщують фокус уваги МІ5. Зростання шпигунської активності російських терористів сталося через війну в Україні, а Іран та Китай вже давно діють на британській території.

Видання підкреслює, що зараз кількість китайських агентів, які збирають розвідувальні дані у Великій Британії, "не піддається кількісній оцінці". А щонайменше 20 співробітників посольства Китаю в Британії працюють, як шпигуни режиму Сі Цзіньпіна. І якщо російську агентуру вдалося добряче прорідити, то кількість завербованих китайцями цивільних осіб може сягати сотень тисяч.

Як писав "Телеграф", шпигунська війна Росії з Заходом вперше з часів холодної війни набирає обертів. Доказом цього є також поширення секретних розмов німецьких офіцерів щодо надання Україні крилатих ракет.

Нещодавно правоохоронні органи Великої Британії повідомили про викриття російської шпигунської мережі. Вона складалася з шістьох громадян Болгарії, які шпигували на користь російського терористичного режиму.