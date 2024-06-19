У Болгарії українець проник на територію ТЕЦ: його підозрюють у шпигунстві

Неясно, як саме чоловік зміг непоміченим потрапити на стратегічний об’єкт

У Болгарії затримали 23-річного українця, який проник на ТЕЦ "Маріца-Ізток 2" у Ковачеві. Чоловік намагався збирати інформацію про чужу країну, але комусь готувався її передати — невідомо.

Про це повідомив заступник міського прокурора Христо Крастєв, передає БГНЕС. Наразі українець перебуває під вартою, його затримали на 72 години.

Іноземця затримала охорона ТЕЦ, а під час обшуку у нього знайшли дрони, мобільні телефони, фотоапарати, кілька SIM-карток та картки пам’яті. Чоловіка звинувачують у шпигунстві та зборі відомостей, які становлять державну таємницю, щоб передати їх іншій державі.

"Наразі готуються експертизи, щоб встановити, чи справді він фотографував і які фотографії стратегічного об’єкта, оскільки ТЕЦ "Маріца-Ізток 2" за постановою Радміну є стратегічним об’єктом", — пояснив Крастев.

До Софійського міського суду вже подано клопотання про постійну міру "утримання під вартою". Інші подробиці в прокуратурі повідомити поки що не можуть, але уточнили, що також буде перевірено особу чоловіка — чи справді він є громадянином України. Крім того, будуть залучені інші служби, щоб перевірити, чи займався затриманий шпигунською діяльністю та вперше він перебував на території ТЕЦ чи ні.

Підозрюваний вже дав свідчення та розповів, коли приїхав до Болгарії, звідки в’їжджав, що робив і з ким зустрічався. Нині його слова перевіряються на правдоподібність. Також поки що невідомо, як чоловік проник на територію ТЕЦ "Маріца-Ізток 2", це з’ясовують правоохоронці.

"Я б не сказав, що існує загроза безпеці країни", — сказав Крастєв.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про затримання 26-річного українця у Польщі. Його звинувачують у шпигунстві за переміщенням військової техніки на кордоні.