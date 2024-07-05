Секс-скандал в РПЦ: келейник обвинил митрополита в домогательствах и рассказал горячие детали

Вместе с юношей митрополит якобы спал в одной кровати

Митрополита Илариона (Григорий Алфеев) обвинил в сексуальных домогательствах парень, который работал у него келейником. Однако тот все отрицает и упоминает некую женщину, которая называет себя матерью юноши. Она, по словам митрополита, пыталась .тим его шантажировать, требуя компенсацию за моральный ущерб сыну.

Об этом говорится в расследовании, которое публикует "Новая газета Европа". Отмечается, что два года назад Илариона отправили управлять Будапештско-Венгерской епархией РПЦ. С тех пор он успел получить венгерский паспорт и купить поместье под Будапештом стоимостью €4,9 млн.

У него некоторое время служил келейником юноша из русско-японской семьи Георгий Сузуки. Именно он утверждает, что митрополит к нему приставал.

В материале указывается, что этот парень сбежал из Венгрии, прихватив из дома Илариона часы и деньги. По этому причине на него было заведено уголовное дело.

Сузуки говорит, что первое время жил в своей келье и виделся с митрополитом только по делам, к которым обязывало его послушание, но уже через несколько недель Иларион предложил ему переехать в комнату своей квартиры для помощи по хозяйству. Георгий согласился.

Однажды Иларион, как отметил Сузуки, отвез его на дачу во Франции. Там Георгий заболел и несколько дней пролежал с высокой температурой. Тогда, по его словам, и произошел его первый физический контакт с митрополитом.

"Во время очередного приступа жара Иларион раздел Георгия до трусов и лег к нему в кровать, якобы для того, чтобы согреть юношу", — говорится в материале.

Затем они все чаще стали проводить "время в постели вместе". При этом непосредственно до сексуального акта, как утверждает Георгий, дело не дошло.

По словам Сузуки, он находился под постоянным психологическим давлением, а в сентябре 2023 года, когда попытался высказать недовольство, начал получать от Илариона угрозы: митрополит заявлял, что в случае расставания у юноши могут быть проблемы. Он рассказал, что митрополит говорил, что хочет "чувствовать его кожей" и "как отец укладывать".

Иларион называет обвинения в сексуальных домогательствах со стороны Георгия Сузуки беспочвенными и обещает подать судебный иск о клевете.

Митрополит Иларион считался правой рукой и возможным преемником патриарха Кирилла. Однако в июне 2022 года его внезапно уволили с должности председателя отдела внешних связей РПЦ, исключили из Синода, а также отослали за границу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ во время обысков поймала секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП на интиме с парнем из церковного хора.