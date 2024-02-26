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Секс-скандал в УПЦ КП отримав продовження: відомий ветеран різко висловився на адресу патріарха

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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УПЦ Київського патріархату відібрала нагороду у Віктора Пилипенка, дізнавшись, що той гей Новина оновлена 26 лютого 2024, 21:12
УПЦ Київського патріархату відібрала нагороду у Віктора Пилипенка, дізнавшись, що той гей. Фото Колаж "Телеграф"

Кротенко пообіцяв жбурнути під ноги патріарха його нагороду

Ситуація навколо патріарха УПЦ Київського Патріархату Філарета та відібраної ним нагороди — медалі "Жертовність і любов до України" — у військовослужбовця ЗСУ Віктора Пилипенка отримала своє продовження. На захист військового, який мужньо боронить цілісність України на фронті постала частина української спільноти. Зокрема свою позицію висловив відомий активіст, а нині військовослужбовець Ілля Кротенко.

Відповідний допис він зробив на своїй сторінці у Facebook. Чоловік назвав вчинок Філарета "абсолютно огидним" і відмовився від аналогічної нагороди.

"У зв'язку з абсолютно огидним вчинком УПЦ Київського Патріархату та Патріарха Філарета, які відібрали нагороду у ветерана війни Віктора Пилипенка тільки тому, що він відкритий гей, я також відмовляюся від аналогічної своєї нагороди", — заявив Кротенко.

А тоді додав, що нагорода, яку роздає Філарет нічого не варта.

"Ваші антилюдяні погляди мені бридкі, а ваше брязкальце, яке ви роздаєте, а потім відбираєте — нічого не варте. Жбурну вам цю іграшку під ноги наступного мого повернення зі служби у Київ", — зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Також Кротенко зазначив, що висловлює підтримку та повагу Віктору та іншим ЛГБТ-військовим. В коментарях під дописом люди активно підтримують вчинок військового та підкреслюють, що він достойний поваги.

Коментарі під дописом Іллі Кротенка

Важливо відзначити, що УПЦ Київського патріархату — це та частина духовенства та вірян, які стояли в опозиції до УПЦ Московського патріархату, але не ухвалили Томосу про створення в Україні Православної церкви України (ПЦУ).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що клірик УПЦ МП використав дитину та катафалк, щоб вивезти ухилянта до Молдови. На кордоні священнослужителя затримали українські прикордонники.

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#Філарет #Патріарх Філарет #УПЦ КП #Глава УПЦ КП