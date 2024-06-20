Чому Україну не беруть до НАТО? Генерал США вказав на головну причину

Бен Годжес пояснив, чого бояться німці та американці

Україна вже має найкращу армію в Європі, тож про недостатню відповідність українського війська стандартам НАТО мова не йде. Основна причина, що гальмує членство Києва в Альянсі, — політична.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів Бен Годжес — екскомандувач армії США в Європі.

"Україна вже має найкращу армію в Європі. Тож річ не в тому, що українці не відповідають стандартам НАТО.

Це 100% про США та Німеччину. Деякі інші країни теж стурбовані тим, що залучення України в НАТО зараз автоматично призведе до прямого конфлікту між Росією та Альянсом. От про що мова", — зазначив Годжес.

Він пояснив, що багато в чому Вашингтон і Берлін обмежені через страх перед російськими ядерними погрозами.

"США та Німеччина, дві найбільші та найпотужніші країни, мають надмірний страх перед ескалацією.

Вони не мають злих намірів. Вони просто помиляються. І думають, що Росія збирається застосувати ядерну зброю через те, що Україна здійснить атаку через кордон і вразить російський аеродром зброєю американського виробництва або німецькою ракетою Taurus, наприклад. Але я думаю, що в такій ситуації немає жодних шансів, що Росія застосує ядерну зброю", — сказав американський генерал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Заходу поки не знають, що отримає Україна після саміту НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні.