Не можна допустити ще один "Мінськ": генсек НАТО оцінив готовність РФ до мирних переговорів

У НАТО вважають, що необхідно посилювати різнобічну підтримку України

У НАТО не вбачають ознак того, що Росія та її президент Володимир Путін готові до мирних переговорів з Україною щодо закінчення війни. Щобільше, члени Альянсу не мають наміру втручатися в цей процес — Україна сама має ухвалити рішення, коли це розпочати.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі, передає "24 канал". У повноваження Альянсу входить виключно підтримка нашої країни та безперебійне постачання військової допомоги.

За словами Столтенберга, НАТО не диктуватиме Україні, які умови прийнятні для початку мирних переговорів із Росією.

"Що ми повинні зробити як союзники по НАТО, так це допомогти Україні зміцнити свої позиції. Тому що ми знаємо, що існує дуже сильний зв’язок між переговорами, що відбуваються за столом, і ситуацією на полі бою", — сказав Єнс Столтенберг.

Однак він зазначив, що зараз немає ознак того, що Володимир Путін справді готовий до початку перемир’я, попри всі його публічні заяви. Генсек нагадав, що у своїй останній пропозиції російський диктатор заявив, що Україна має відмовитися від чотирьох областей. При чому йдеться не лише про захоплені території, а й про населені пункти, які під контролем нашої країни. Також президент РФ вимагає, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО.

Єнс Столтенберг нагадав, що війна в Україні розпочалася ще у 2014 році, але навіть підписання "Мінських домовленостей" не зупинило Путіна від подальшого розвитку конфлікту. Тому щоб зупинити агресію, необхідно зробити Україну повноправним членом Альянсу.

"Ми не можемо мати ще один "Мінськ". Що нам зараз потрібно — так це щось справді заслуговує на довіру; те, що насправді зупинить війну і Росія припинить свою агресію. Коли бойові дії закінчаться, нам потрібна безпека. Нам потрібно дати можливість українцям стримувати, але нам також потрібні певні гарантії безпеки для України", – наголосив Столтенберг.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Єнс Столтенберг оцінив готовність України вступити до НАТО. Він вважає, що процес переговорів про приєднання час розпочинати вже зараз.