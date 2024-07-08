"Людина з великим серцем": ветеран з протезом допомагає розбирати завали "Охматдиту", соцмережі у захваті

Стало відомо його ім’я

Українці згуртувались після обстрілу "Охматдиту" у Києві 8 липня 2024 року, а на місці розборів завалів помітили чоловіка з протезом. Ветеран російсько-української війни допомагав на місці події.

Відео розлетілось по соцмережах та телеграм-каналах. Цей вчинок чоловіка викликав захоплення у користувачів Глобальної мережі.

У телеграм-каналах також назвали ім’я ветерана. Згідно з повідомленнями, його звуть Артем Грот. Він був військовослужбовцем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Українці вражені вчинком чоловіка. Поки деякі цікавляться, чи не потрібна ще допомога на місці удару, інші хвалять ветерана за його небайдужість.

Користувачі пишуть, що він "людина з великим серцем". Насправді у коментарях йому написали багато приємних та добрих слів. Ось деякі з них:

чоловік з великої літери;

людина з душею та серцем;

справжній чоловік з великим і добрим серцем;

дякую воїну.

Нагадаємо, росіяни атакували 8 липня найбільшу в Україні дитячу лікарню "Охматдит". Багато постраждалих, є загиблі. Через російську атаку загинула 30-річна нефрологиня Світлана Лук'янчук.

У зв’язку з обстрілами цивільних об’єктів у столиці 9 липня оголосили днем трауру. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Телеграф" раніше писав, чому найбільша дитяча лікарня називається "Охматдит". Там лікували маленьких українців з різних областей.