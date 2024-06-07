Переговори про вступ України до ЄС скоро розпочнуться? FT дізналося про доленосне рішення Єврокомісії

Грузія не отримає "зелене світло" на вступ в ЄС

У п'ятницю, 7 червня, Єврокомісія (ЄК) оголосить, що Україна нарешті відповідає критеріям для вступу в Європейський Союз (ЄС). Наша держава ніби виконала необхідні антикорупційні заходи, обмеження на політичне лобіювання, правила декларування активів для держслужбовців і захист мов нацменшин.

ЄК рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови вже у червні. Про це повідомляє FT із посиланням на три джерела.

Вищий орган ЄС наполягає на тому, щоб офіційні переговори з Києвом і Кишиневом розпочалися до того, як Угорщина візьме на себе головування у блоці.

Нагадаємо, що Угорщина прийме головування в ЄС 1 липня. Це дасть країні додаткові важелі впливу щодо порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов'язані з Україною. Зараз у керма стоїть Бельгія. Брюссель сподівається домогтися одностайності та провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня.

FT зазначає, що Грузія, яка всупереч попередженням ЄС ухвалила закон про "іноземних агентів", не отримає "зелене світло".

Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство закордонних справ (МЗС) склало перелік основних дипломатичних цілей на 2024 рік, над якими будуть працювати в Україні та в посольствах за кордоном. Серед них – вступ країни до ЄС.