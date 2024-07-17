Орбан розповів про плани Трампа щодо України

Багато що зміниться у разі перемоги республіканця

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може стати посередником у питанні врегулювання російсько-української війни. Водночас він має намір перекласти більше відповідальності за підтримку України на плечі ЄС.

Про це розповів прем’єр Угорщини Віктор Орбан у листі до глави президента Євроради Шарля Мішеля. Зміст листа наводить видання Bild.

Зазначається, що Орбан зустрічався напередодні з Трампом і провів з ним розмову про те, що станеться, якщо той прийде до влади США ще раз.

Зокрема угорський прем’єр повідомив, що у республіканця є "детальні та обґрунтовані плани", а тому він навіть не чекатиме своєї інавгурації, щоб розпочати роботу як посередник з мирного врегулювання.

Водночас Орбан підкреслив, що при Трампі фінансові відносини між США та ЄС зазнають суттєвих змін.

"Я більш ніж переконаний, що у разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", — додав він.

Варто зазначити, що розмови про те, що Трамп "зіллє" Україну знову посилилися після того, як він на з’їзді республіканців до Мілуокі призначив кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Останній послідовно виступав проти надання допомоги Україні та пропонував віддати частину окупованих територій Росії.

Проте політтехнолог Олексій Голобуцький у коментарі "Телеграфу" розповів, що має протилежну думку. Він зазначив, що є реалістична ймовірність того, що Трамп взагалі "накачає Україну зброєю".