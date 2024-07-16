Україну "накачають грошима" і зброєю? П’ять причин, чому не варто боятися приходу Трампа до влади

Джей Ді Венс не є ворогом України, але передусім переслідує інтереси США

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп і його можливий віцепрезидент Джей Ді Венс не є противниками України, як може здаватися з нашого боку. Однак вони з допомогою Києва хочуть домогтися своїх глобальних цілей.

Як Вашингтон може через Київ тиснути на Москву, щоб домогтися своїх цілей від Пекіну? Про це співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький розповів у коментарі "Телеграфу".

— У запалі політичної боротьби Демократична партія абсолютно безпідставно називає Трампа "фашистом", "нацистом", "авторитарним"… Кажуть, що він "завалить" їхню демократію тощо. А всі наші "клієнти", які сидять на американських грантах (передусім — Демократичної партії), підгавкують це усюди, де тільки можна. Абсолютно не розуміючи, що є перша логіка виборчої кампанії. Тож не треба перебільшувати чи применшувати американську демократію, — каже політтехнолог.

По-друге, це російські наративи, які чітко визначають, що Трамп — нібито їхній союзник, продовжує експерт

— Вони нав'язують цю точку зору і вона дуже віддзеркалюється на нашому інформаційному полі. Зрозуміло, якщо Трамп — "друг Росії", тоді він "ворог України". І, відповідно, вся його команда — вони теж "вороги України"…

Олексій Голобуцький нагадує, що людей треба судити не по словах, а по справах.

— Третє. Я не буду нагадувати, хто почав [надавати] Україні військову допомогу, хто жорстко поводився з Росією, хто дуже жорстко поводився з її нинішнім союзником Іраном, хто найжорсткішим чином виступає проти Китаю, без якого Росія вже б завалилась. А з іншого боку Байден, який каже, що буде до кінця з нами, але більше аніж на 100 кілометрів углиб російської території не дозволяє бити американськими ракетами.

Співзасновник Агентства моделювання ситуацій, нагадав: якщо Трамп стане президентом, його віцепрезидентом буде Джей Ді Венс, тоді варто буде вже конкретніше говорити, а не брати вирвані з контексту висловлювання.

— Хоча коли він [Венс] каже в інтерв’ю, що Україна — одна з найкорумпованіших країн Європи, нам, звісно, неприємно, але це правда. А коли він каже, що Україна не має плану [війни], то, дійсно, плану нема ніякого. Наприклад, він сказав, що не треба було без плану проводити [наступальну] військову операцію 2023 року. А треба було заходити саме спочатку в оборонну позицію. Ну і в чому він не правий? Як бачимо, ми трохи відвоювали свою територію, але потроху її втрачаємо.

На його думку, втрата територій не є катастрофічною, головне при цьому — не втрачати людей.

— Четверте. Венс каже про мобілізацію, про стан війська в Україні, що у нас воюють 43-річні, то він же правду каже, що у нас сотні тисяч не хочуть служити й втекли з України. Розумієте, не треба сприймати через демократичну пресу, цих "підсосників", які сидять в Україні, нібито абсолютно логічно, що він ненавидить Україну.

Скоріше за все, йому "по барабану" Україна, в нього більш серйозні цілі. У них головна ідея — побороти Китай. Якщо Україна зможе у цьому допомогти і натиснути на Росію, щоб та здалася чи перейшла на бік Заходу, або зробити так, щоб РФ не змогла брати участі у жодному майбутньому конфлікті на боці Китаю. Тобто це буде найголовніше, — каже політолог.

На його думку, якщо Трамп стане президентом і якщо США буде потрібно, вони дадуть Україні значно більше грошей, аніж Байден.

— А Байден, дійсно, людина ідеологічна, яка дотримується своїх дещо правильних принципів, на щось може погодитись чи ні. Це його принципи, і він у такому віці, що буде їх до кінця обстоювати тощо.

У нас тут війна на виживання. І якщо нам буде допомагати негідник, вбивця і так далі, ми приймемо цю допомогу незалежно від своїх ідеологічних і всіх інших принципів. Так само з Трампом. Якщо Трамп буде на нашій стороні, якщо його до цього змусять абсолютно егоїстичні обставини, ну, то добре, — каже політолог.

Він вважає, що поки ці коливання, "тягання кота за хвоста" виглядають допомогою, яку Америка дає зараз так, щоб Україна не могла перемогти і щоб Росія не могла знищити нас повністю.

— Це помірна допомога, за можливостей Америки вона могла б бути набагато більшою. Однак Трамп і вся його команда, яка може прийти до влади, вважає, що за це все має платити в першу чергу Європа.

Європа найбільше вигравала від стосунків з Росією. Саме Європа винна в тому, що Путін накопичив стільки грошей, щоб, грубо кажучи, плюнути всьому світу в пику. Європі в тому числі. І Європа повинна за це платити, — продовжує політолог.

На його думку, якщо Трамп прийде до влади, то виставить Кремлю свої умови.

— Приїде, грубо кажучи, до Росії чи домовиться з Путіним, і скаже: добре, ти виходиш, а ми виконуємо твої територіальні вимоги, на Україну особливо. (Можливо, нам ще нав’яжуть нейтральний статус. Але більше — ні.) І головна вимога: ти припиняєш стосунки з Китаєм.

Путін, скоріше за все, на це не погодиться, бо не буде вірити в угоду. І Трамп виконає другий план: "накачає" Україну грошима і зброєю так, що Росія не зможе взагалі думати про якусь допомогу Китаю, а буде просто воювати з Україною. Це дуже цинічно, дуже для нас травматично, але от така от ситуація, — каже політичний експерт.

Однак він при цьому зауважує: це станеться, якщо Байдену до президентських виборів не вдасться посадити Україну та Росію на "земельні" переговори (тобто території в обмін на мир. — Ред.) і увійти в фінал виборчої кампанії миротворцем.

— І те, що ми боїмося отримати від Трампа, все це зробить Байден.

Нам ніхто ніколи не скаже відмовитись від територій (це невигідно абсолютно). Але нам прямо кажуть — членом НАТО ми станемо тільки після того, як закінчиться війна.