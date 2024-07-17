Орбан рассказал о планах Трампа по поводу Украины

Многое изменится в случае победы республиканца

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может стать посредником в вопросе урегулирования российско-украинской войны. В то же время, он намерен переложить больше ответственности за поддержку Украины на плечи ЕС.

Об этом рассказал премьер Венгрии Виктор Орбан в письме главе президенту Евросовета Шарлю Мишелю. Содержание письма приводит издание Bild.

Отмечается, что Орбан встречался накануне с Трампом и провел с ним беседу о том, что случится, если тот придет ко власти в США еще раз.

В частности венгерский премьер сообщил, что республиканца есть "детальные и обоснованные планы", а потому он даже не станет ждать своей инаугурации, чтобы начать работу в качестве посредника по мирному урегулированию.

Вместе с тем, Орбан подчеркнул, что при Трампе финансовые отношения между США и ЕС претерпят существенные изменения.

"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", — добавил он.

Стоит отметить, что разговоры о том, что Трамп "сольет" Украину вновь усилились после того, как он на съезде республиканцев в Милуоки назначил кандидатом в вице-президенты Джей Ди Венса. Последний последовательно выступал против оказания помощи Украине и предлагал отдать часть оккупированных территорий России.

Однако политтехнолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Телеграфу" рассказал, что имеет обратное мнение. Он отметил, что есть реалистичная вероятность того, что Трамп и вовсе "накачает Украину оружием".