Чи зможуть в ЄС позбавити Угорщину головування: в Єврокомісії дали відповідь

Орбан попри свої дії не зможе завдати шкоди всередині ЄС

Європейський Союз не зможе позбавити Угорщину права головувати у Раді ЄС попри те, що довіра до прем'єр-міністра Віктора Орбана "впала до нуля" після того, як Орбан побував у гостях в російського диктатора Володимира Путіна. В ЄС вважають, що Орбан не зможе завдати шкоди.

Про це заявила віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Віра Юрова в інтерв'ю "Суспільне". За її словами, не існує юридичних механізмів, щоб позбавити країну головування в ЄС.

"Але ми можемо бойкотувати та відкрито показати, що не згодні з політикою пана Орбана. Це те, що ми робимо зараз, і поступово готуємося до польського головування, яке розпочинається після Нового року", – сказала вона.

На думку Юрової, Орбан попри свої дії не зможе завдати шкоди всередині ЄС. Тому немає причини намагатися позбавити Угорщину головування.

Нагадаємо, 2 липня Віктор Орбан відвідав Україну вперше за 12 років. У Києві він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Угорський прем’єр запропонував йому в односторонньому порядку "припинити вогонь" заради старту переговорів із РФ про мир. Він заявив, що мирні ініціативи України "вимагають багато часу". Орбан попросив Зеленського подумати над його пропозицією. В Офісі президента пропозицію угорського політика одразу відставили убік.

5 липня Орбан офіційно прибув до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Через кілька днів, 8 липня, Орбан прибув з візитом до Пекіна, під час якого обговорив із Сі Цзіньпіном свій "мирний план".

Активність угорського прем’єра Віктора Орбана на міжнародній арені починає дратувати інших членів Євросоюзу. Не виключено, що його самодіяльність призведе до того, що Будапешт втратить головування в ЄС.