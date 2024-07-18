Джей Ді Венс може стати віцепрезидентом США: в Держдепартаменті оцінили рівень загрози

Україна користується в США величезною підтримкою

Те, що експрезидент Дональд Трамп зробив кандидатом на посаду віцепрезидента антиукраїнськи налаштованого Джей Ді Венса, не означає, що є загроза для відносин України та США. Україна має підтримку не лише адміністрації, але й американського народу.

Про це заявив спікер Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу 17 липня. Він сказав, що загрози немає, а Україна користується в США величезною підтримкою.

"Вони рішуче підтримують те, щоб дозволити допомогти Україні захистити себе від російської агресії… це стосується не лише американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу", – сказав Міллер.

Чиновник додав, що під час голосування за додаткову військову допомогу Україні більшість голосів у Конгресі США була за. Тобто, сам Венс, як такий, не зможе суттєво вплинути на підтримку України.

Зазначимо, "Телеграф" розповідав про те, що говорив про Україну соратник Дональда Трампа Джеймс Девід Венс. Зібрали дев’ять найскандальніших його висловлювань.

Колишній посол адміністрації Дональда Трампа у Німеччині Річард Гренелл проти членства України в НАТО. Крім того, він виступає за мирний план, який дозволить "зберегти територію України", але при цьому просуває створення автономних територій у нашій країні.