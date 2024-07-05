"Колбасіно" та "бульбачино": білоруський блогер вразив мережу експериментами з кавою

Чекає від м’ясокомбінатів ковбасу зі смаком капучино

Білоруський блокер на прізвисько Кокобай спробував запустити новий тренд у соціальній мережі TikTok, де можна знайти аккаунти навіть світових лідерів. На короткому відео хлопець нібито купує в кав’ярні так званий "колбасіно" — капучино, що налитий у половинку вареної ковбаси, з якої зроблено подобу горнятка.

"Новий тренд Колбасіно — і підбадьорився, і поїв", — написав Кокобай під своїм відео. Сказав, що тепер чекає від м’ясокомбінатів ковбасу зі смаком капучино.

Чимало користувачів мережі жарту не оцінили, а дехто назвав це справжнім збоченням.

Один з користувачів запропонував зняти наступне відео про "Бульбачіно" і очевидно блогер занотував собі ідею, адже за кілька днів з’явилося відео про капучино у сирій картоплі.

"Дід розповідав, що в селах зранку бадьорилися бульбачиною! Запускаємо тренд", — написав Кокобай під своїм наступним відео.

Відреагували користувачі мережі й на це відео. Бульбачино "вподобали" більше користувачів, аніж "Колбасіно", ймовірно тому, що блогер з Білорусі, а, як відомо, картоплю тісно асоціюється саме з цією країною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні озвучили список акаунтів у TikTok, які підіграють пропаганді РФ. Пізніше з'явилася інформація про те, що в Україні почали блокувати канали у Tik-Tok, одіозним персонажам вже "прилетіло".