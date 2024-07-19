Німецького лікаря Червоного Хреста засуджено до страти у Білорусі: в чому його звинувачують

У чоловіка залишилась мала дитина та дружина

У Білорусі до смертної кари засудили громадянина Німеччини Ріко Крієгера. Він був військовим лікарем німецького Червоного Хреста.

Про це повідомляє телеграм-канал "Беларускі Гаюн". Зазначається, що вирок чоловік почув наприкінці червня.

Мінський обласний суд засудив чоловіка до страти за наступними статтями:

незаконні дії щодо вогнепальної зброї,

приведення в непридатність транспорту чи шляхів сполучення,

створення чи участь у "екстремістському" формуванні,

агентурна діяльність,

найманство та акт тероризму.

"Відомо, що в Німеччині у чоловіка залишилася неповнолітня дитина. Також зазначимо, що на цей час невідомо, чи був вирок оскаржений, чи опротестований, і чи він набрав законної сили", – йдеться у повідомленні.

Ріко Крієгер

24 червня 2024 суд виніс вирок 30-річному Ріко Крієгеру. Він був військовим лікарем німецького Червоного Хреста, який раніше працював фахівцем з безпеки у відділі Держдепу США у Берліні.

Зауважимо, що у березні 2023 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко узаконив смертну кару. Тоді він підписав закон "Про внесення змін до кодексів про кримінальну відповідальність".

Раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко віддав наказ військам на кордоні України, бо ситуація дійшла розв'язки.