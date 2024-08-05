Ізраїль заявив про ракетну атаку з боку Лівану: є перші постраждалі

У США хочуть спробувати в останню хвилину організувати дипломатичний тиск на Іран та "Хезболлу" для мінімізації їхньої відплати

У понеділок, 5 серпня, протиповітряна оборона Ізраїлю відпрацювала по ворожих цілях, що летіли з боку Лівану. Внаслідок ударів на півночі держави виявили уламки, якими було поранено двох військовослужбовців.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). У відомстві зазначили, що після сирен, які звучали вночі у верхній Галілеї, було ідентифіковано численні підозрілі повітряні цілі, що перетинають кордон Лівану.

Декілька перехоплювачів були запущені в напрямку цілей. Також було ідентифіковано їхнє падіння поряд з Айєлет Хашахар.

"Внаслідок атаки в цьому районі офіцер та солдат Армії оборони Ізраїлю отримали поранення середнього ступеня тяжкості та були евакуйовані до лікарні для отримання медичної допомоги. Їхні сім'ї були повідомлені. Ізраїльські пожежні служби нині працюють над гасінням пожежі, яка виникла в цьому районі внаслідок атаки", — йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

В армії Ізраїлю також повідомили, що після сирен, які звучали в районах Кір'ят-Шмона та Кфар-Гіладі, було встановлено, що це була хибна ідентифікація.

Додамо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що атака Ірану та "Хезболли" на Ізраїль може розпочатися вже у понеділок, 5 серпня, пише Axios. Американський дипломат скликав конференц-зв'язок для координації дій з близькими союзниками США з числа країн "Групи семи" (G7), щоб спробувати в останню хвилину організувати дипломатичний тиск на Іран та "Хезболлу" для мінімізації їхньої відплати. За його словами, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

Нагадаємо, днями адміністрація президента США Джо Байдена була переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. Видання The Jerusalem Post з посланням на дані розвідки повідомило, що Іран планує завдати удару по Ізраїлю у священний для євреїв день – день національної жалоби Тиша-Бе'ав, який цьогоріч припадає на 12 та 13 серпня.

Також "Телеграф" розповідав, що Іран може завдати удару по Ізраїлю раніше, ніж очікувалося до цього. Це може статися вже в понеділок, 5 серпня.