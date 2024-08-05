Атака Ірану на Ізраїль: названо імовірну ціль удару та які ракети можуть застосувати

До майбутньої атаки на Ізраїль може долучиться Хезболла

Точки запуску та імовірні руйнування від ракет, якими Іран може вдарити по Ізраїлю найближчим часом, вже публікують у мережі. Названо головну ціль можливої атаки.

Як зазначає старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, більшість ударів можуть бути спрямовані на густонаселені забудови.

Він опублікував ілюстрації дослідницького центру Alma, на яких зображено точки пуску ракет, види озброєння, яке можуть застосувати, та масштаби руйнувань.

За оцінками центру, майбутня атака буде комбінована, Іран застосує балістичні ракети, крилаті ракети і БПЛА за участю як Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), так і іранської армії. Ймовірні пуски здійснюватимуться з відкритих майданчиків біля підземних об’єктів за допомогою мобільних пускових установок.

На мапі зображено щонайменше 12 потенційних місць запуску із західного Ірану. Усі ракети, на думку аналітиків, будуть направлені в Тель-Авів

Кількість пускових шахт, які існують на кожній підземній базі Ірану відносно обмежена і має не високу швидкість стрільби та обсяг запусків. Тому по Ізраїлю скоріш за все будуть завдавати удару з мобільних пускових установок, які виходять із підземних майданчиків. Вони забезпечать більшу гнучкість і дальність польоту ракет.

Центр Alma додає, що до майбутньої атаки Ірану на Ізраїль ймовірно долучиться Хезболла, яка має можливість запускати високоточні ракети з усього Лівану.

За оцінками аналітиків, ліванський ісламський рух володіє тисячами високоточних ракет, включаючи ракети Fateh-110 з радіусом дії 350 км і радіусом точності до 10 метрів. На фото зображено озброєння, яке може використати Іран та ліванський рух для удару по Ізраїлю.

Ці ракети дозволяють Хезболлі вразити важливі та цінні цілі в Ізраїлі, такі як об'єкти інфраструктури, військові бази та населені пункти. На ілюстрації зображено ступінь руйнувань, які можуть заподіяти ті чи інші ракети, на прикладі лікарняного комплексу в Хайфі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ситуація на Близькому Сході напружена, адже Ізраїль та "Хезболла" обмінялися ударами.