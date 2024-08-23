Фанат Путіна після спроби зґвалтувати корову в Тайланді може потрапити до рук ЗСУ: у чому суть

Турист-путініст, який намагався зґвалтувати корову в Таїланді, може потрапити на "СВО"

Днями суспільний резонанс викликала новина про російського туриста — фаната Путіна, який спробував зґвалтувати корову в Таїланді. 26-річного хлопця на ім’я Євген Кувшинов, який виїхав з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, було затримано поліцейськими Таїланду і тепер йому загрожує депортація.

У мережі з’явилися подробиці про Кувшинова. Як пише британський таблоїд The Sun, хлопець виїхав із РФ у 2022 році. Спочатку він оселився в Туреччині, потім мешкав і працював у Дубаї, а в травні 2024 року влаштувався в Таїланді.

Також відомо, що Кувшинов зустрічався з бортпровідницею з Касабланки, але вона покинула його. Після цього росіянин звертався до Путіна та Трампа з проханням допомогти повернути його другу половинку.

Після інциденту з коровою в Таїланді, яку Євген Кувшинов "під кайфом" від наркотичних засобів та алкоголю намагався зґвалтувати, і яка його атакувала у відповідь, громадянину РФ загрожує депортація та мобілізація, від якої він утік два роки тому. До речі, раніше у своїх зверненнях до Путіна Кувшинов сказав, що готовий на все, якщо дівчина повернеться до нього. Він написав: "Передайте Путіну, що я готовий до будь-якого завдання. Мені потрібна Каута".

Тож цілком можливо, що після арешту в Таїланді Євгенія Кувшинова депортують до його рідної Саратовської області. А звідти він може потрапити під призов до армії і, як наслідок, опинитися в руках ЗСУ, які зараз активно беруть у полон російських окупантів на українській землі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ ліквідували у Курській області актора дешевих російських серіалів. Що про них відомо.