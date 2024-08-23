Турист-путинист, который пытался изнасиловать корову в Таиланде, может попасть на "СВО"

На днях общественный резонанс вызвала новость о российскому туристе — фанате Путина, который попытался изнасиловать корову в Таиланде. 26-летний парень по имени Евгений Кувшинов, который выехал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину, был задержан таиландскими полицейскими и теперь ему грозит депортация.

В сети появились подробности о Кувшинове. Как пишет британский таблоид The Sun, парень уехал из РФ в 2022 году. Сначала он поселился в Турции, затем жил и работал в Дубае, а в мае 2024 года обосновался в Таиланде.

Также известно, что Кувшинов встречался с бортпроводницей из Касабланки, но она бросила его. После этого россиянин обращался к Путину и к Трампу с просьбой помочь вернуть его вторую половинку.

После инцидента с коровой в Таиланде, которую Евгений Кувшинов "под кайфом" от наркотических средств и алкоголя пытался изнасиловать, и которая его атаковала в ответ, гражданину РФ грозил депортация и мобилизация, от которой он бежал два года назад. К слову, ранее в своих обращениях к Путину Кувшинов сказал, что готов на все, если девушка к нему вернется. Он написал: "Передайте Путину, что я готов к любой задаче. Мне нужна Каута".

Так что вполне вероятно, что после ареста в Таиланде Евгения Кувшинова депортируют в его родную Саратовскую область. А оттуда он может попасть под призыв в армию и как следствие оказаться в руках ВСУ, которые сейчас активно берут в плен российских оккупантов на украинской земле.

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