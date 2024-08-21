Україна готова працювати з посередниками для переговорів з РФ: Подоляк назвав важливу умову

Україна не відмовиться від допомоги посередників у переговорах, але сама вирішуватиме, в якому форматі вести переговори

Київ не заперечує, якщо треті країни виявлятимуть ініціативу у питаннях мирних процесів. Проте вирішальну роль у цьому відіграватиме Україна.

Про це розповів в ефірі "Ми — Україна" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна постійно каже, що готова співпрацювати з різними країнами, якщо вони готові впливати на РФ.

Однак він додав, що це стосується лише тих країн, які готові пояснювати Москві, що таке дипломатичний шлях, а не мова ультиматумів.

"Будь-яка країна, яка може так чи інакше брати участь в організації логістики тих чи інших процесів, наприклад організації самітів, безумовно, вона має на це право. Але суб’єктність України очевидна і вона вирішуватиме, де, на якому майданчику, які типи розмов вести". — сказав Подоляк.

Як повідомлялося раніше, в Росії заявляють, що після початку операції ЗСУ в Курській області ні про які переговори не може йтися. Крім того, у Москві навідріз відмовляються брати участь в ініціативах, пов’язаних із українською Формулою світу.

У західних ЗМІ тим часом почали з’являтися повідомлення про те, що Київ і Москва нібито готували переговори про припинення вогню, однак чіткого підтвердження цієї інформації вони не надали.