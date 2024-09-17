Чому США зменшили військову допомогу Україні: CNN назвало причину

Штати зіштовхнулися з серйозною проблемою

США суттєво скоротили обсяги військової допомоги Україні за останні місяці. Пакети озброєнь стали меншими, а їхня вартість значно знизилася.

Ще рік тому США регулярно надавали допомогу на суми $600-800 млн, а зараз більшість пакетів не перевищує $250 млн. CNN повідомляє, що причина криється у виснаженні американських запасів зброї та техніки.

США зіштовхнулися з серйозною проблемою у наданні військової допомоги Україні. Пентагон має $6 млрд на озброєння для Києва, але не може їх використати. Причина — брак зброї та техніки на складах, яку можна було б відправити без ризику для власної обороноздатності.

"Йдеться про наші запаси, про запити українців і про те, чи можемо ми їх задовольнити без шкоди для власної боєготовності", — пояснив американський посадовець. Про це пише американське видання CNN.

Міноборони США просить Конгрес продовжити термін використання виділених коштів, інакше вся сума наприкінці вересня просто "згорить". Минулої зими ситуація була кардинально іншою: адміністрація Байдена просила додаткове фінансування для України.

Американська оборонна промисловість не встигає за попитом. США нарощують виробництво ключових видів озброєнь, зокрема артилерійських снарядів та систем Patriot. Але це займе роки.

До війни США виробляли 15 000 155-мм снарядів на місяць. Зараз — 40 000. Мета — 100 000 снарядів щомісяця, але її досягнуть не раніше, ніж за рік, зазначає видання.

Президент Володимир Зеленський вже відчуває наслідки нестачі озброєнь у США. На зустрічі в Німеччині він, за словами CNN, заявив, що постачання систем ППО надто повільні, і попередив про "значний" дефіцит допомоги.

Попри виклики, США продовжують допомагати Україні. Міністр оборони Ллойд Остін пообіцяв подальшу підтримку і оголосив новий пакет на $250 млн. Він визнав, що США працюють над збільшенням виробництва та "прискоренням поставок".

"Час критичний, особливо з наближенням зими", — наголосив Остін. "Ми всі маємо посилити підтримку — і швидко".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий пояснив, чому Україна не ігнорує заборону на застосування зброї Заходу. Порушення може призвести до того, що зброю перестануть давати.