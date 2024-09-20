"Путин напуган": эксперты на Западе о снятии ограничений на удары по РФ и возможность ядерного ответа

Использование Киевом дальнобойного оружия может предотвратить ядерные провокации РФ, считают эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнюю неделю сентября планирует посетить США, где встретится со своим американским коллегой Джо Байденом. В центре встречи – План победы Украины в войне, а также важнейшая составляющая этого плана – разрешение атаковать объекты на территории РФ ракетами большой дальности.

В чем причины запрета Вашингтона на удары по РФ и какие риски это несет — анализируют на Западе. "Телеграф" подготовил традиционный обзор заявлений СМИ и экспертов.

Осторожность побуждает Путина

Влиятельный журнал The Economist публикует материал под названием "Разрешите Украине бить американскими ракетами по военным целям в России".

Медиа отмечает, что Запад был щедр к Украине, и за два с половиной года выделил более 200 миллиардов долларов в виде оружия и финансовой помощи для защиты от российской агрессии.

"Но раз за разом доноры отказывали в поставках техники, которую позже признавали необходимой. Сначала это были танки, потом ракеты, системы противоракетной обороны, а позже – истребители", – говорится в материале.

Издание напоминает, что на следующей неделе Владимир Зеленский снова обратится к Байдену с просьбой разрешить наносить удары по военным целям на территории РФ.

"Великобритания и Франция соглашаются на использование своих ракет Storm Shadow и SCALP в таких операциях. Однако этого не происходит, очевидно, из-за того, что ракеты полагаются на американские технологии для достижения целей, и Америка пока наложила вето.

Америка может снять вето на использование европейских ракет, но этого недостаточно. Украина действительно стремится получить разрешение на использование американских ракет ATACMS для поражения российских целей. Эти ракеты имеют больший радиус действия (до 300 км, по сравнению с 250 км для Storm Shadow и SCALP) и их больше в наличии. Однако Байден говорит "нет". Он должен изменить свое решение", — призывают журналисты.

Америку сдерживает неоправданный страх перед эскалацией, отмечается в статье. Российский диктатор Путин заявил, что если Киев использует американские ракеты для ударов по РФ, это будет равнозначно вступлению НАТО в войну и пообещал "суровые последствия".

Но настоящая угроза заключается в том, что из-за нерешительности союзников Россия может нацелиться на западные интересы в других регионах, например, снабжая оружием Иран или хуситов, что значительно дестабилизирует ситуацию в мире.

"Осторожность Байдена вознаграждает безрассудство Путина. Более того, это влияет на других нерешительных лидеров, таких как Олаф Шольц, канцлер Германии, что усугубляет разногласия в НАТО.

Путин видит эти разногласия и делает вывод, что Запад устал от войны и стремится заключить соглашение, выгодное для него. Мирные переговоры действительно могут начаться в следующем году после выборов в США. Лучший способ поднять моральный дух в Украине и укрепить позиции Зеленского на возможных переговорах — это демонстрация полной поддержки Западом своего союзника", — заключают The Economist.

Шанс предотвратить ядерный удар?

Британский военный эксперт Хамиш Стивен де Бреттон-Гордон в эфире Times Radio выразил мнение, что нет смысла бояться эскалации в случае разрешения Киеву на удары по России американскими или европейскими дальнобойными ракетами.

"Практически с момента вторжения 24 февраля 2022 года Путин и его банда — Медведев, Песков, а также министр иностранных дел Лавров — угрожали нам ядерной атакой. И ожидаемо западные лидеры, особенно в Европе, в том числе те, кто находится в непосредственной близости к Украине и России, были встревожены и напуганы.

Но я всегда пытался донести до них мысль, что эти угрозы – это только блеф и пустые заявления. А еще больше это подтвердится, если Украине разрешат использовать ракеты Storm Shadow. Я думаю, что у Путина очень мало возможностей для дальнейшей эскалации», – сказал британский полковник.

По его мнению, благодаря Storm Shadow Украина сможет предупредить и ядерные провокации Кремля.

Если РФ решит переместить тактические ядерные ракеты (с дальностью полета около 500 километров) на позиции для запуска, Украина сможет уничтожить их дальнобойным оружием. Как считает эксперт, НАТО или такие отдельные страны как Великобритания или США, также вмешаются.

"Я уверен, что Путин это понимает. Последнее, что он захочет сделать, это запустить тактическую ядерную ракету, которая может быть уничтожена на территории России, что, по моему мнению, является наиболее вероятным сценарием. Если собрать все это вместе, то становится понятно, почему Storm Shadow играет решающую роль. Это не просто "вишенка на торте", но ключевой фактор, который может заставить Россию отступить.

Сейчас у России нет возможности действовать военно или тактически разумно — они лишь бросают людей в "мясорубку". Возникает чувство, что Путин, возможно, надеется на прекращение огня, чтобы договориться о сохранении текущих границ, ведь это дало бы ему все, чего он хочет. Но я думаю, что Путин сейчас серьезно напуган. Я вижу, как вокруг него собираются "ястребы" в Москве, и ситуация может обостриться. Storm Shadow — это именно то, что может дать этот необходимый толчок", — отметил Хамиш Стивен де Бреттон-Гордон.

Что не так со стратегией США

В свою очередь, американский историк и профессор стратегических исследований Филипс О’Брайен обращает внимание: более чем через два с половиной года после того, как Россия вторглась в Украину, украинцы захватили значительную часть российской территории, и Москва не только не применяла в ответ ядерное оружие, а даже не сделала никаких шагов по подготовке к его использованию.

"Отсутствие реальных шагов для подготовки к ядерному удару чрезвычайно интересно и противоречит ожиданиям высших эшелонов правительства США и всех других, кто очевидно искал признаки российской ядерной эскалации… Очевидно, что чиновники администрации Байдена, как в Белом доме, так и в Министерстве обороны, действовали так, словно считали, что действия США могут спровоцировать ядерный ответ со стороны России", — считает О’Брайен.

По его мнению, из-за введенных Штатами ограничений на использование оружия для Киева, Москва получила преимущество в войне.

"Если бы Украина была должным образом вооружена еще в 2022 году, она могла бы разгромить российскую армию, когда она была самой слабой, особенно во второй половине года. Но за неимением вооружения Украине удалось лишь частично одержать победу на Харьковщине и Херсонщине.

Эта же ситуация повторилась в 2023 году. Вместо того чтобы позволить Украине наносить удары вглубь территории России, США подготовили украинские войска для прямых атак на укрепленные позиции в пределах Украины. Это привело к небольшим достижениям и значительным потерям, ведь российская армия воевала, зная, что ее тыловые позиции защищены благодаря ограничениям США», — отмечает эксперт.

Чем дольше идет война, тем более жестокой она становится, отмечает О’Брайен. И тем более стремительно растет угроза ядерного удара.

"Короткая война менее вероятно приведет к использованию ядерного оружия, чем затяжная, нестабильная и жестокая…

Многие предположения относительно применения ядерного оружия оказались ложными. Стратеги должны полностью переосмыслить этот вопрос. И начинать важно уже сейчас", — призывает известный американский эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в США заявили, что не верят в эффективность дальнобойных ударов по России.