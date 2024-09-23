ГУР влаштувало справжній переполох у РФ: "поклали" декілька банків, хто потрапив під роздачу

Джерела кажуть, що росіяни не можуть користуватись послугами інтернет-банкінгу

Під прицілом українських кіберфахівців опинились банки РФ. Цього разу хакери, пов'язані з Головним управлінням розвідки України, атакували два великі фінансові установи РФ. Об'єктами кібератаки стали АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк". Внаслідок дій українських спеціалістів роботу банківських сервісів було суттєво порушено.

За інформацією з джерел "Телеграфу" у спецслужбах, атака призвела до збоїв у роботі офіційних сайтів обох банків. Клієнти втратили доступ до послуг інтернет-банкінгу. Також припинили функціонувати мобільні додатки фінансових установ. Технічні служби банків наразі не можуть навіть приблизно визначити терміни відновлення стабільної роботи сервісів.

АТ "Россільгоспбанк" є одним з найбільших банків Росії, який спеціалізується на фінансуванні підприємств агропромислового комплексу. Банк входить до топ-5 найбільших кредитних організацій країни за розміром активів. Його головним акціонером є держава в особі Росмайна.

ПАТ "Московський кредитний банк" — універсальний комерційний банк, який надає повний спектр банківських послуг. Він входить до числа системно значущих кредитних організацій РФ. МКБ обслуговує як приватних клієнтів, так і корпоративний сектор.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що на російське телебачення увірвалися хакери ГУР. Вони показали гірку правду.