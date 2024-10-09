"Облажався з Україною". Байден розніс колишнього президента США

Нинішній президент звинуватив Обаму у недостатньому реагуванні на вторгнення РФ в Україну

Президент США Джо Байден вважає, що його однопартієць і 44 президент США Барак Обама поводився недостатньо сміливо, коли Росія в 2014 році почала вторгнення в Україну і анексувала Крим. Він говорив про це у розмовах, зміст яких оприлюднив у своїй книзі "Війна" журналіст The Washington Post Боб Вудворд.

Уривки з цієї книги опублікувало агентство Associated Press. За даними журналіста, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Байден прямо звинувачував Обаму в тому, що він недостатньо зробив для того, щоб зупинити Володимира Путіна ще 2014 року.

"Барак облажався з Україною у 2014 році. Ось чому ми тут. Ми облажалися. Він (Обама-Ред.) ніколи не сприймав Путіна всерйоз", — сказав Байден.

Також президент США під час розмови обурився тим, що Білий дім фактично нічого не зробив у 2014 році і, таким чином, дозволив Путіну захопити ще частину України — окремі райони Донецької та Луганської областей. Крім того, у книзі описано ще один цікавий епізод.

В 2021 році, коли США отримали розвідувальну інформацію про плани повномасштабної агресії Росії проти України, Байден та його радники вважали план Кремля цілком реальним, але їм важко було в це повірити. Президент США заявив, що це було б божевіллям з боку РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що кандидат на пост президента США Камала Гарріс перед російським вторгненням в Україну закликала Володимира Зеленського підготувати план передачі влади наступнику у разі його полон або загибелі.