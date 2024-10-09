"Може стати одним із найруйнівніших": що відомо про ураган Мілтон у США, як він виглядає і куди мчить (відео)

Майже все західне узбережжя Флориди опинилося під загрозою урагану

Ураган "Мілтон", через який Джо Байден був змушений скасувати свою поїздку на "Рамштайн", може стати одним із найсильніших штормів у США за останні 100 років. Він уже досяг 5 категорії потужності (максимальна) і може збільшитись у розмірах.

Про це пише The Guardian. На західному узбережжі США, куди мчить ураган, проводять екстрену підготовку, люди евакуюються. Мер міста Тампа (штат Флорида) прямо попередив мешканців: "Ви помрете", якщо вони залишаться.

"Майже все західне узбережжя Флориди опинилося під загрозою урагану, більше мільйона людей були змушені евакуюватися, рятуючись від потенційно катастрофічних руйнувань та відключень електроенергії, які можуть тривати кілька днів", — зазначає видання.

Національний центр США з ураганів (NHC) заявив, що "Мілтон" збереже статус великого урагану і "збільшиться в розмірах" у міру наближення до Флориди, пройшовши мексиканське місто Меріда, перш ніж повернути на північ у бік США.

"У "Мілтона" є потенціал стати одним із найбільш руйнівних ураганів за всю історію спостережень для західно-центральної Флориди", — заявили в NHC.

Президент США Джо Байден також заявив, що ураган "Мілтон" може стати одним із найсильніших штормів у США за 100 років і порадив жителям негайно евакуюватися, оскільки це "питання життя і смерті".

Згідно з прогнозами Національної метеорологічної служби США, "Мілтон" обрушиться на південно-західне узбережжя Флориди до вечора 9 жовтня і може спричинити руйнування в районах, які вже постраждали від урагану Хелен майже два тижні тому.

На даний момент, за даними AP, ураган Мілтон, як і раніше, відноситься до шторму п’ятої категорії (максимальна). Максимальна постійна швидкість вітру біля шторму становить приблизно 260 км/год. Станом на 23:00 вівторка він знаходився за 650 км на південний захід від міста Тампа.

Астронавти NASA показали, як виглядає потужний ураган прямо з космосу.

При цьому напередодні виборів ситуація довкола ураганів продовжує бути політизованою. Так, наприклад, як пише Politico, Ілон Маск використовує свою мережу соціальних мереж для поширення теорій змови про передвиборчі катастрофи в США. Журналісти пишуть, що мільярдер допоміг поширити звинувачення у тому, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій "активно блокувало" пожертвування жертвам урагану Хелен.

У своїй соціальній мережі X Маск також посилив чутки про те, що влада Північної Кароліни "взяла контроль, щоб зупинити людей, які допомагають" постраждалим жителям, і звинувачення в тому, що шерифи загрожують заарештувати співробітників FEMA, "якщо вони будуть перешкоджати рятувальним роботам та роботі з надання допомоги. Багато його звинувачень були зосереджені на твердженні, що іммігранти вже вичерпали федеральні фонди з ліквідації наслідків стихійних лих, що FEMA назвало хибним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що засідання "Рамштайн" можуть перенести після того, як Байден не приїхав до Німеччини через ураган "Мілтон".