У КНДР офіційно визнали Південну Корею "ворожою державою", — Reuters

Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог Конституції

Національна асамблея Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) внесла зміни до Конституції, що визнають Республіку Корея "ворожою державою".

Про це повідомляє видання Reuters. У матеріалах статті йдеться, що Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) зазначило, що у вівторок, 15 жовтня, військові підірвали ділянки автомобільного і залізничного сполучення з Республікою Корея. Ці дії названо законними і спрямованими проти ворожої держави, як визначено Конституцією КНДР.

Нібито шістдесятиметрові ділянки автомобільних доріг і залізниць з боку кордону Півночі, які були прокладені в якості переходів, тепер повністю заблоковані в рамках "поетапного повного відокремлення її території" від Півдня.

"Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог Конституції КНДР, яка чітко визначає РК (Республіку Корея. — ред.) як ворожу державу", — повідомило агентство.

Телеканал ЦТАК процитував представника Міністерства оборони, який заявив, що країна зробить подальші кроки для "постійного зміцнення закритого південного кордону", але не згадав про будь-які інші зміни до Конституції, раніше затверджені лідером Кім Чен Ином.

Варто додати, що у січні цього року Кім закликав внести поправки до Конституції, щоб викреслити об'єднання як мету у відносинах з Півднем. Лідер звинуватив Сеул у змові зі США з метою краху його комуністичного режиму та чіткого визначення його території.

Минулого тижня Верховна народна асамблея Північної Кореї провела дводенне засідання, на якому, як очікувалося, внесла зміни до Конституції, офіційно визначивши Південну Корею окремою країною і головним ворогом.

Південна Корея заявила, що її політика полягає в тому, щоб продовжувати проводити національне об'єднання. Однак Сеул готовий відповісти силою у разі збройної агресії з боку Півночі.

Північна та Південна Корея — що відомо про загострення

Напруженість між КНДР та Республікою Корея почала зростати у 2023 році, коли обидві сторони заявили про втрату чинності підписаної у 2018 році угоди для зменшення військової напруженості.

Останніми днями Північна Корея різко посилила свою ворожу риторику, звинувативши Південь у вторгненні в її повітряний простір за допомогою безпілотників і пообіцявши відплату.

Війська Південної Кореї днями зробили попереджувальні постріли на південь від кордону у відповідь на вибухи на дорогах і залізницях з боку Північної Кореї. У самому Пхеньяні заявили, що вони повністю перекривають міжкорейські автомобільні та залізничні шляхи і продовжить укріплювати райони на своєму боці кордону в рамках свого прагнення до "дводержавної" системи, що відкидає його давню мету об'єднання.

Що цікаво, загострення сходиться з інформацією про те, що тисячі солдатів КНДР проходять підготовку в Росії та увійдуть до окремої штурмової бригади для участі в боях проти України. Чим загрожує участь КНДР у війні Росії проти України — читайте у матеріалі "Телеграф" за посиланням.