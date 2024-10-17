КНДР признала одну из стран "враждебным государством" официально: что означает этот статус

Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями Конституции.

Национальная ассамблея Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) внесла изменения в Конституцию, что признают Республику Корея "враждебным государством".

Об этом сообщает издание Reuters. В материалах статьи говорится, что Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отметило, что во вторник, 15 октября, военные взорвали участки автомобильного и железнодорожного сообщения с Республикой Корея. Эти действия названы законными и направленными против враждебного государства, как определено Конституцией КНДР.

Якобы шестидесятиметровые участки автомобильных и железных дорог со стороны границы Севера, которые были проложены в качестве переходов, теперь полностью заблокированы в рамках "поэтапного полного отделения ее территории" от Юга.

"Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями Конституции КНДР, четко определяющей РК (Республику Корея. — ред.) как враждебное государство", — сообщило агентство.

Телеканал ЦТАК процитировал представителя Министерства обороны, который заявил, что страна предпримет дальнейшие шаги для "постоянного укрепления закрытой южной границы", но не упомянул о каких-либо других изменениях в Конституцию, ранее утвержденных лидером Ким Чен Ином.

В январе этого года Ким призвал внести поправки в Конституцию, чтобы вычеркнуть объединение как цель в отношениях с Югом. Лидер обвинил Сеул в сговоре с США с целью крушения его коммунистического режима и четкого определения его территории.

На минувшей неделе Верховная народная ассамблея Северной Кореи провела двухдневное заседание, на котором, как ожидалось, внесла изменения в Конституцию, официально определив Южную Корею отдельной страной и главным врагом.

Южная Корея заявила, что ее политика состоит в том, чтобы продолжать проводить национальное объединение. Однако Сеул готов ответить силой в случае вооруженной агрессии со стороны Севера.

Северная и Южная Корея – что известно об обострении

Напряженность между КНДР и Республикой Корея начала расти в 2023 году, когда обе стороны заявили о потере действия подписанного в 2018 году соглашения по уменьшению военной напряженности.

В последние дни Северная Корея резко усилила свою враждебную риторику, обвинив Юг во вторжении в ее воздушное пространство с помощью беспилотников и пообещав возмездие.

Войска Южной Кореи на днях произвели предупредительные выстрелы к югу от границы в ответ на взрывы на дорогах и железных дорогах со стороны Северной Кореи. В самом Пхеньяне заявили, что они полностью перекрывают межкорейские автомобильные и железнодорожные пути и продолжит укреплять районы на своей стороне границы в рамках своего стремления к "двухгосударственной" системе, отвергающей его давнюю цель объединения.

Что интересно, обострение сходится с информацией о том, что тысячи солдат КНДР проходят подготовку в России и войдут в отдельную штурмовую бригаду для участия в боях против Украины. Чем грозит участие КНДР в войне России против Украины читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.