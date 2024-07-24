КНДР запустила сміттєву кулю по офісу президента Південної Кореї (фото)

Влада Сеула у зв’язку з черговою атакою звернулася до народу

Північна Корея (КНДР) продовжує влаштовувати провокації проти Південної Кореї. Цього разу повітряна куля із купою сміття впала на територію офісу президента Юн Соль Йоля у Сеулі.

Про це повідомило в середу, 24 липня, південнокорейське агентство новин Yonhap. Там посилаються на службу безпеки Юн Сок Йоля.

Агентство уточнило, що президентський комплекс охороняється військовими, над ним діє заборонена для польотів зона. Тому охороні південнокорейського лідера (PSS) довелося мобілізувати групи екстреного реагування після виявлення об’єкта, що літає.

"Група реагування на хімічну, біологічну та радіологічну зброю благополучно зібрала сміттєві кулі… Результати розслідування підтвердили відсутність небезпеки або зараження об’єкта", – повідомили у PSS.

Після інциденту влада Сеула попередила місцевих жителів про можливу "сміттєву атаку" і попросила не прибирати "об’єкти" самостійно. "Про знахідку слід проінформувати найближчу військову частину або поліцейську дільницю", — йшлося у зверненні до населення.

Це не перша куля зі сміттям із КНДР, яка атакувала Південну Корею. За останні місяці режим Кім Чен Ина запустив на південь тисячі повітряних куль із прив’язаними до них сміттєвими пакетами та відходами. Пхеньян називає це помстою за кулі, що запускаються північ південнокорейськими активістами.

Раніше "Телеграф" писав, що КНДР наприкінці травня запустила невідомий снаряд, ймовірно, балістичну ракету. Вона полетіла у напрямку Жовтого моря.