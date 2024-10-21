У Молдові підрахували всі голоси: хто переміг у виборах президента

Молдавани з-за кордону вплинули на перевагу у бік євроінтеграції

У понеділок, 21 жовтня, завершився підрахунок голосів під час виборів президента Молдови. Мая Санду, яка є діючою президенткою Молдови, перемогла в першому турі нинішніх президентських виборів.

Щодо референдуму про євроінтеграцію держави, більша частина громадян Молдови дала позитивну відповідь. Такі результати оприлюднила Виборча комісія Молдови.

За Маю Санду проголосувало 42,45% виборців, а за її головного конкурента Олександра Стояногло – 25,98%.

На референдумі за євроінтеграцію Молдови виступило близько 50,46% громадян, а проти — 49,54%. Молдован запитали: "Чи слід закріпити в конституції країни мету вступу до ЄС?"

Примітно, що ще вранці відсоток тих, хто проголосував "проти", переважав. Підсумкову перевагу забезпечили громадяни Молдови, які голосували за кордоном.

Другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться 3 листопада.

Раніше український політолог Олексій Якубін спеціально для "Телеграфа" розповів, як зміна політичних настроїв може вплинути на Україну та геополітику Молдови загалом.