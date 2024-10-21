В Молдове подсчитали все голоса: кто победил в выборах президента

Молдаване из-за рубежа повлияли на перевес в сторону евроинтеграции

В понедельник, 21 октября, завершился подсчет голосов на выборах президента Молдовы. Действующая президент Молдовы Майя Санду победила в первом туре нынешних президентских выборов.

Что касается референдума о евроинтеграции государства, большая часть граждан Молдовы дала положительный ответ. Такие результаты опубликовала Избирательная комиссия Молдовы.

За Майю Санду проголосовало 42,45% избирателей, а за ее главного конкурента Александра Стояногло – 25,98%.

На референдуме за евроинтеграцию Молдовы выступили около 50,46% граждан, а против — 49,54%. Молдован спросили: "Следует ли закрепить в конституции страны цель вступления в ЕС?"

Примечательно, что еще утром процент проголосовавших "против", преобладал. Итоговое преимущество обеспечили граждане Молдовы, голосовавшие за границей.

Второй тур президентских выборов в Молдове состоится 3 ноября.

Ранее украинский политолог Алексей Якубин специально для "Телеграфа" рассказал, как изменение политических настроений может повлиять на Украину и геополитику Молдовы в целом.