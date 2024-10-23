Росія розробила схему ухилення від санкцій: планує перевантажувати СПГ прямо у морі

Завдяки цьому російський режим планує вирішити кілька проблем

Росія з метою ухилення від західних санкцій планує організувати перевалку скрапленого природного газу із судна на судно прямо у морі. Перевалку будуть здійснювати в Баренцевому і Беринговому морях.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Так, Росія розробила плани організувати перевалку СПГ, щоб вивільнити для найбільшого виробника СПГ, компанії "Новатек", якнайбільше танкерів льодового класу.

Таким чином, російський режим планує вирішити кілька проблем. Перша з них – обхід санкцій, оскільки перевантажуватися СПГ буде в морі. Друга – проблема нестачі суден, які здатні плавати в арктичних водах. Перший майданчик для перевалки буде створено у водах поблизу бухти Чоша в Баренцевому морі, його буде контролювати "Обський аміак", дочірня компанія "Новатеку". Другий майданчик створять у водах бухти Хреста в Беринговому морі.

Потужність обох об'єктів оцінюється в 4,1 мільйона кубометрів СПГ і 1,4 мільйона кубометрів газового конденсату на рік для кожного з них. Перевантаження будуть відбуватися тоді, коли цьому не заважатиме лід.

Як писав "Телеграф", уряд Німеччини підтримав пропозицію внести до чотирнадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти російського режиму заборону на імпорт до країн ЄС російського зрідженого природного газу (СПГ). Німеччині російський газ більше не потрібен, іншим країнам – також.

Зазначимо, що понад 90% російського експорту скрапленого природного газу (СПГ) у 2023 році на суму 15,5 мільярда євро забезпечили морські галузі країн, які підтримують Україну, зокрема члени G7 та Європейського Союзу (ЄС). З них 96% СПГ було експортовано за сприяння таких країн, які також включають Австралію, Норвегію та Швейцарію.