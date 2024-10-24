Невже повезуть як худобу? Політик назвав важливу ознаку перекидання солдатів із КНДР у Росію

Північну Корею і РФ зв’язує лише одна залізнична гілка

Можливе перекидання з КНДР у Росію від 10 до 30 тисяч північнокорейських солдатів зажадає сотень пасажирських вагонів, як мають бути сформовані у десятки ешелонів. Однак через те, що прикордонні залізничні станції в РФ і Північній Кореї мають обмежену пропускну здатність — зробити це непомітно для розвідки буде дуже складно.

Про це експерт-міжнародник, депутат Верховної Ради VI скликання Євген Добряк розповів в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA.

Він пояснив, що КНДР і РФ з’єднує лише одна залізнична гілка, прокладена по мосту через річку Туманна. При цьому північнокорейська станція Туманган має лише шість залізничних колій, а російський Хасан — п'ять, здатних приймати потяги.

— Уявіть, скільки потрібно потягів. Їх же не повезуть, як худобу, в товарних вагонах, де вони будуть один на одному. Бо це все ж таки військовослужбовці, які повинні потім виконувати якісь завдання, це ж не робоча сила концтабору, яку перевозять невідомо як. Принаймні хоча б якісь пасажирські плацкартні вагони повинні бути. Але цього не зафіксовано, — каже політик.

За його словами, всі кажуть про перекидання в Росію з Північної Кореї мінімум 10-12 тисяч "багнетів", але цього поки не фіксували.

— Супутник буквально в онлайн-режимі бачить переміщення по цій єдиній гілці. Так, можна морем передислоковувати. Уявіть собі, скільки це до Владивостока, потім логістика з бухти Золотий Ріг. Якщо буде зафіксовано масове переміщення — буде дуже серйозна кількість вагонів і потягів, які будуть курсувати цією гілкою. Це — найкоротший шлях переміщення в Російську Федерацію, але потім уявіть, який відрізок по Трансибу і по всіх інших [ділянках залізниці РФ] потрібно, щоб доставити їх на територію України, — додав Євген Добряк.

Нагадаємо, Південна Корея планує відреагувати на війська КНДР в Україні. "Телеграф" розповідав, що придумав Сеул у відповідь.