Неужели повезут, как скот? Политик назвал важный признак переброски солдат из КНДР в Россию

Северную Корею и РФ связывает только одна железнодорожная ветка

Возможная переброска из КНДР в Россию от 10 до 30 тысяч северокорейских солдат потребует сотен пассажирских вагонов, которые должны быть сформированы в десятки составов. Однако из-за того, что приграничные железнодорожные станции в РФ и Северной Корее обладают ограниченной пропускной способностью — сделать это незаметно для разведки будет очень сложно.

Об этом эксперт-международник, депутат Верховной Рады VI созыва Евгений Добряк рассказал в эфире YouTube-канала Telegraf UA.

Он пояснил, что КНДР и РФ соединяет только одна железнодорожная ветка, проложенная по мосту через реку Туманная. При этом северокорейская станция Туманган имеет только шесть железнодорожных путей, а российский Хасан — пять, способных принимать составы.

— Представьте, сколько нужно составов. Их же не повезут, как скот, в товарных вагонах, где они будут друг на друге. Ведь это все-таки военнослужащие, которые должны потом выполнять какие-то задачи, это не рабочая сила концлагеря, которую перевозят незнамо как. По крайней мере, хоть какие-то пассажирские плацкартные вагоны должны быть. Но это не зафиксировано, — говорит политик.

По его словам, все говорят о пеереброске в Россию из Северной Кореи минимум 10-12 тысяч "штыков", но этого пока не фиксировали.

— Спутник буквально в онлайн-режиме видит перемещение по этой единственной ветке. Да, можно по морю передислоцировать. Представьте себе, сколько это до Владивостока, потом логистика из бухты Золотой Рог. Если будет зафиксировано массовое перемещение, будет очень серьезное количество вагонов и составов, которые будут курсировать по этой ветке. Это кратчайший путь перемещения в Российскую Федерацию, но потом представьте, какой отрезок по Трансибу и всем остальным [участкам железной дороги РФ] нужно, чтобы доставить их на территорию Украины, — добавил Евгений Добряк.

Напомним, Южная Корея планирует отреагировать на войска КНДР в Украине. "Телеграф" рассказывал, что придумал Сеул в ответ.