"Лабораторні миші": чим займається перша партія солдатів КНДР у Росії

РФ уже має плани щодо використання північнокорейських солдатів

Північнокорейські військові готують простір розміщувати значно більше солдатів у Росії. Ті кілька тисяч військових КНДР, які там є зараз, будуть використовуватися як "лабораторні миші".

Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок. За його словами, зараз триває підготовка простору для ще більшої кількості північнокорейських військ.

"Ми повинні розуміти, що ця кількість людей, яку називають — півтори тисячі людей, три тисячі — це просто ті, хто готує простір для заходу іншої кількості північнокорейських військ. Вони, швидше за все, займатимуться підготовкою самих процесів для прийому збільшення північнокорейських військових", – пояснив Тимочко.

Він додав, що бійці КНДР будуватимуть бази, адаптуватимуть інфраструктуру та тренувальні майданчики. І паралельно на них будуть проводитися якісь "дослідження".

"Це такі лабораторні миші, на яких вивчатимуть усі ризики для північнокорейських військ. Щоб потім їх масштабувати з мінімальними втратами на підході до лінії фронту", — вважає Тимочко.

За словами військового, спецпризначенців використовують не для копання окопів, а, ймовірно, для штурмів або як загороджувальні загони разом із північнокорейською піхотою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, скільки солдатів з КНДР готується взяти участь у війні проти України.