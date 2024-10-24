"Знаючи характер Путіна...": Лукашенко здивував заявою про відправку військ КНДР в Україну

За словами Лукашенка, Путін на таке нібито не пішов би

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував відправку військ КНДР на війну проти України. Він усіляко заперечує ці твердження, проте визнає, що якщо вони виявляться правдою, то це буде ескалацією.

Про це Лукашенко заявив у коментарі журналісту під час саміту БРІКС. За його словами, заява про перекидання військ КНДР — "нісенітниця".

"Дурниця… Путін, знаючи його характер, ніколи не вмовлятиме іншу країну залучити свою армію до спецоперації (війни — Ред.) Росії в Україні. Я в це не вірю", — заявив глава РБ.

Водночас, Лукашенко визнав, що якщо інформація про північнокорейські війська підтвердиться, то це буде ескалацією.

"Це ескалація військового конфлікту. Якби на лінії зіткнення опинилися збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, це було б кроком до ескалації конфлікту. Навіть якби ми вплуталися у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси одразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна… тому війська НАТО були б розгорнуті в Україні", — зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим займається перша партія солдатів КНДР у Росії.