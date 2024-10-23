В Казань зібралася когорта лідерів країн, які підтримують, або можуть підтримати Росію

Російський режим, цілком ймовірно, буде намагатися використати 16-й щорічний саміт БРІКС для того, щоб посилити свої військові зусилля в Україні. Для Кремля, який перебуває у міжнародній ізоляції, саміт в Казані стане можливістю продемонструвати "глобальні зв'язки"

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики нагадали, що на саміт антизахідної контрольованої Китаєм організації прибули лідери 36 країн світу, в тому числі з Китаю, Ірану та Південної Африки.

"Росія, ймовірно, використає саміт БРІКС, як можливість продемонструвати свої зусилля з посилення глобальних зв'язків із незахідними державами й, можливо, укласти угоди й торгівельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої воєнні зусилля в Україні, пом'якшуючи вплив західних санкцій", – сказано у звіті.

Зазначається, що російський "президент" Володимир Путін провів на полях саміту зустрічі з диктатором Китаю Сі Цзіньпіном, під час зустрічі обидва заявляли про важливість "стратегічного співробітництва" між двома країнами. Також Путін зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Серед питань до обговорення було створення "багатополярного світового порядку" та використання національних валют у взаємних торгівельних розрахунках.

Аналітики також нагадали, що серед гостей саміту були такі персоналії, як генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, "міністр торгівлі" афганського режиму Талібан Нуруддін Азізі, віцепрем'єр-міністр Сербії Александар Вулін та президент Туреччини Реджеп Ердоган. Таким чином, Путін зібрав у Казані когорту лідерів, які можуть підтримати російські агресивні плани та знизити вплив санкцій цивілізованого світу на російський режим.

Нагадаємо, ще на початку вересня стало відомо, що Туреччина планує подати заявку на приєднання до БРІКС. Попри те, що вона є членом Ради Європи та партнером ЄС, країна хоче розширити свої глобальні зв'язки за межами традиційного західного альянсу.

Окрім Туреччини, є ще один "зашкварений", який помчав до Казані на саміт БРІКС. Це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Тільки 22 жовтня в його офісі спромоглися відповісти на претензії України щодо того, що Гутерріш їде на саміт БРІКС, але проігнорував саміт миру у Швейцарії.