Коханки Лаврова, багатство Кирила і не тільки: що приховують найвпливовіші люди Росії

У РФ старанно видаляють усі розслідування із Мережі

Найбільша фобія впливових людей у Росії — розкриття їхніх "скелетів у шафі" на широкий загал. Високопосадовці докладають значних зусиль, щоб приховати компрометуючу інформацію про себе. Вони використовують різноманітні методи — від судових позовів до видалення даних з інтернету. Проте журналісти-розслідувачі продовжують викривати таємниці російської еліти.

Незалежне російське видання "Проєкт", засноване журналістами, які зазнали переслідувань у Росії, провело масштабне дослідження про спроби приховування інформації високопосадовцями РФ. Журналісти зібрали факти про численні таємниці наближених до Володимира Путіна.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін роками намагався приховати інформацію про свою можливу нетрадиційну орієнтацію. У 2003-2007 роках низка видань опублікувала матеріали з такими заголовками як "Росією править гомосексуальне лобі" та "Гей, ведмеді". Володін через суд домігся визнання деяких текстів наклепницькими. Він також доручив підлеглим видалити з інтернету всі згадки про ці публікації.

Голова "Росприроднагляду" Світлана Радіонова володіє нерухомістю на 720 мільйонів рублів (7 400 000 доларів) при офіційному доході 400 тисяч на місяць. Щоб приховати цю інформацію, її піарники вигадали складну схему з підставним позивачем. Вони створили фейковий сайт з компрометуючими матеріалами, а потім подали на нього до суду від імені вигаданої особи. Суд заборонив поширення інформації про статки Радіонової.

Віктор Золотов

Керівник Росгвардії Віктор Золотов відпочивав на Сейшелах з молодими дівчатами. Поїздку оплатив бізнесмен, чия фірма згодом отримала багатомільярдні контракти від Росгвардії. Піарники Золотова подали десятки скарг до Google, вимагаючи видалити цю інформацію нібито через порушення авторських прав.

Коханка Лаврова

У міністра закордонних справ Сергія Лаврова є коханка Світлана Полякова, яка працює в МЗС. Вона літає приватними літаками олігарха Олега Дерипаски та відпочиває на розкішних яхтах. Вартість одного такого відпочинку оцінюють у 55 мільйонів рублів. Розслідування про Полякову також намагаються видалити з пошукових систем.

Маєток Кирила

У 2011 році одне з видань РФ випустило статтю про багатство глави РПЦ патріарха Кирила. У матеріалі говорилось, що глава РПЦ носить годинник, який коштує десятки тисяч доларів, а його родички мають нерухомість на суму понад 225 млн рублів. Сам Кирил, за даними видання, живе у розкішних палацах. У нього є власна виноробня і величезні статки. Відразу після публікації статтю намагались видалити.

Російські чиновники активно чистять інформацію про свої кримінальні зв'язки молодості. З інтернету видаляються публікації про роль "пітерських" бізнесменів Іллі Трабера, Геннадія Петрова та інших у злочинах, які розслідували іспанські правоохоронці. Приховуються дані й про особисте життя колишньої дружини Путіна Людмили. З Google видаляються матеріали про її нового чоловіка Артура Очеретного та їхні бізнеси. Не кажучи вже про особисте життя самого Путіна і його секретних дітей.

Наприкад, раніше "Телеграф" розповідав також про те, що, згідно з чутками, колишня гімнастка Кабаєва вже понад десять років є романтичним партнером Путіна. Кабаєва зараз живе у його палаці на Валдаї.