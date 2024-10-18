Лавров назвав п'ять умов Росії для перемовин з Україною

Очільник російського МЗС видав чергову порцію заяв

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову виступив з гучними заявами щодо України. Лавров наполягає на зміні зовнішньополітичного курсу України та її внутрішньої політики.

Російський дипломат також звинуватив Захід у використанні України проти Росії. Про це він розповів у своєму інтерв'ю російському телеканалу.

Старі-нові заяви РФ

Перша вимога — відмова від вступу до НАТО та набуття нейтрального статусу. Глава МЗС РФ також наполягає на "розв'язанні проблем з російським та російськомовним населенням".

Лавров в черговий раз звинуватив Україну в порушенні прав російськомовних громадян. За його словами, в нашій державі нібито заборонено спілкуватися російською мовою.

Окрему увагу Лавров приділив релігійному питанню. Він звинуватив Україну в "знищенні УПЦ". Російський міністр також заявив, що РФ не погодиться на ситуацію, коли Україна зможе "використовуватися Заходом для створення загрози безпеці РФ". Такі звинувачення є традиційними для російської пропаганди.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Лавров пригрозив Заходу, якщо він дозволить удари по РФ. В інтерв’ю глава МЗС Росії повторив вимогу Кремля, щоб Україна відмовилася від членства в НАТО, а також вивела свої війська з чотирьох областей, які Росія анексувала.