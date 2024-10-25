Очікувано: Росія допомогла хуситам в ударах по судноплавству в Червоному морі, пишуть ЗМІ

Росія відіграла велику роль у тимчасовому паралічі судноплавства в "головній артерії світової торгівлі"

Єменське проіранське терористичне угруповання "Ансар Аллах" (хусити) під час ракетних та дронових ударів по цивільних суднах у Червоному морі користувалася послугами Росії. Російським режим надавав проіранським терористам супутникові дані, які хусити використовували для наведення ракет та безпілотників.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні обізнані джерела. Хусити, йдеться у матеріалі американського видання, користувалися даними, які надавали їм представники іранського Корпусу вартових ісламської революції. Своєю чергою, КВІР отримував потрібні розвідувальні дані через Росію.

"Росія надавала дані з цілевказанням для хуситів у Ємені, які на початку цього року атакували судна західних країн у Червоному морі за допомогою ракет і безпілотників", – пише газета.

Таким чином, Росія відіграла велику роль у тимчасовому паралічі судноплавства в "головній артерії світової торгівлі". Такими діями РФ намагалася завдати збитків західним державам, а також дестабілізувати регіон.

Для довідки: хусити ("Ансар Аллах") ― терористичне угруповання, яке діє на території північного Ємену поблизу кордону з Саудівською Аравією. Їх, як і багатьох інших близькосхідних терористів, підтримує Іран. Хусити нападають на танкери та контейнеровози у Червоному морі. Через це по Ємену часто "прилітає" від європейської коаліції, яка охороняє судноплавство у регіоні.

Доречі, росіяни самі неодноразово "вигрібали" від власних союзників. Так, 12 січня мішенню хуситів став танкер зі складу російського "тіньового флоту", який перевозив російську нафту. А 18 травня хусити підбили протикорабельною ракетою нафтовий танкер "Wind". Танкер, який належав грецькій компанії, йшов під панамським прапором до Китаю з вантажем російської нафти.

Водночас у липні хусити спробували атакувати морським дроном український контейнеровоз, але український екіпаж контейнеровоза ворожий безпілотник знищив. В руках у членів екіпажу була лише стрілецька зброя, але її вистачило, аби ліквідувати дрон.