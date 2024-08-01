В США заявили про знищення морських дронів хуситів у Червоному морі

На цей раз загроза торговельним суднам була вчасно ліквідована

Американські військові знищили у Червоному морі три безекіпажні катери терористів з "Ансар Аллах" (хусити). Терористи, судячи з усього, вчергове намагалися уразити торговельні судна, проте дрони були перехоплені американськими кораблями.

Про це сказано у повідомленні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM). Згідно з даними американських військових, операція зі знищення дронів відбулася ще 30 липня.

"Військові успішно знищили три надводних кораблі без екіпажу (USV) підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі. Було визначено, що ця зброя становить безпосередню загрозу для сил США, коаліції та торговельних суден у регіоні", – повідомили у Центкомі.

Для довідки: хусити ("Ансар Аллах") ― терористичне угруповання, яке діє на території північного Ємену поблизу кордону з Саудівською Аравією. Їх, як і багатьох інших близькосхідних терористів, підтримує Іран. Хусити нападають на танкери та контейнеровози у Червоному морі. Через це по Ємену часто "прилітає" від європейської коаліції, яка охороняє судноплавство у регіоні.

Нагадаємо, 23 липня український екіпаж контейнеровоза знищив морський дрон хуситів у Червоному морі. В руках у членів екіпажу була лише стрілецька зброя, але її вистачило, аби ліквідувати ворожий об’єкт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США визнали хуситів терористами. Воєнізованому угрупуванню надали статус спеціально призначеного глобального терориста. Причому хуситам дали час на те, що припинити напади на цивільні кораблі.