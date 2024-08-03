США та Саудівська Аравія зірвали спробу росіян озброїти хуситів ракетами: в CNN надали подробиці

Скоординований тиск США та саудитів змусив Кремль відмовитися від своїх планів

Російський терористичний режим готувався передати своїм колегам-терористам з "Ансар Аллах" (хусити) у Ємені військову техніку, в тому числі протикорабельні ракети. Проте Кремль змушений був відмовитися від цього через тиск з боку США та Саудівської Аравії – що не завадило російським терористам розгорнути контингент з військових радників у Ємені.

Про це повідомило CNN з посиланням на інформаторів, які були в курсі питання. За їхніми даними, саме Сполучені Штати та Саудівська Аравія вчинили сильний тиск на РФ, щоб ті відмовилися від своїх планів.

Зокрема Саудівська Аравія, яка багато воювала з хуситами до 2022 року, висунула Росії вимогу не передавати хуситам озброєння. США також звернулися до Росії з аналогічною вимогою, паралельно спрямувавши прохання саудитам натиснути на Кремль. У підсумку, розуміючи, що можна отримати багато проблем, Росія скасувала плани передати терористам з Ємену озброєння. Посольство Саудівської Аравії в США відмовилося надавати на коментарі, а російський "уряд" у Кремлі проігнорував запит.

Американський чиновник, з яким говорили журналісти, відмовився коментувати конкретні плани російських терористів щодо надання хуситам озброєння. Проте він зазначив, що США будуть запобігати будь-яким спробам будь-якої третьої сторони передати хуситам озброєння, оскільки це суперечить цілям досягнення миру в регіоні.

Зі свого боку, російські терористи розглядали надання хуситам озброєння, як спосіб помститися США за рішення дозволити Україні бити по російській території американським озброєнням. Проте ці плани зірвала Саудівська Аравія, з якою терористи з РФ воліють зберігати більш-менш добрі відносини.

Втім, російський терористичний режим все одно розгорнув групу військових радників у Ємені. Радників висадили наприкінці липня з кораблів, які зробили зупинку на півдні Червоного моря. Проте немає даних, що росіяни привезли не тільки особовий склад, але й озброєння.

Для довідки: хусити ("Ансар Аллах") ― терористичне угруповання, яке діє на території північного Ємену поблизу кордону з Саудівською Аравією. Їх, як і багатьох інших близькосхідних терористів, підтримує Іран. Хусити нападають на танкери та контейнеровози у Червоному морі. Через це по Ємену часто "прилітає" від європейської коаліції, яка охороняє судноплавство у регіоні.

Нагадаємо, 23 липня український екіпаж контейнеровоза знищив морський дрон хуситів у Червоному морі. В руках у членів екіпажу була лише стрілецька зброя, але її вистачило, аби ліквідувати ворожий об’єкт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США визнали хуситів терористами. Воєнізованому угрупуванню надали статус спеціально призначеного глобального терориста. Причому хуситам дали час на те, що припинити напади на цивільні кораблі.