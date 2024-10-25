Россия сыграла большую роль во временном параличе судоходства в "главной артерии мировой торговли"

Йеменская проиранская террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) во время ракетных и дроновых ударов по гражданским судам в Красном море пользовалась услугами России. Российским режим предоставлял проиранским террористам спутниковые данные, которые использовали хуситы для наведения ракет и беспилотников.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные осведомленные источники. Хуситы, говорится в материале американского издания, пользовались данными, которые предоставляли им представители иранского Корпуса стражей исламской революции. В свою очередь, КСИР получал нужные разведывательные данные через Россию.

"Россия предоставляла данные по целеуказаниям для хуситов в Йемене, которые в начале этого года атаковали суда западных стран в Красном море с помощью ракет и беспилотников", — пишет газета.

Таким образом, Россия сыграла большую роль во временном параличе судоходства в "главной артерии мировой торговли". Такими действиями РФ пыталась нанести ущерб западным государствам, а также дестабилизировать регион.

Для справки: хуситы ("Ансар Аллах") — террористическая группировка, действующая на территории северного Йемена вблизи границы с Саудовской Аравией. Их, как и многих других ближневосточных террористов, поддерживает Иран. Хуситы нападают на танкеры и контейнеровозы в Красном море. Поэтому по Йемену часто "прилетает" от европейской коалиции, которая охраняет судоходство в регионе.

Кстати, россияне сами неоднократно "огребали" от своих союзников. Так, 12 января мишенью хуситов стал танкер из состава российского "теневого флота", перевозивший российскую нефть. А 18 мая хуситы подбили противокорабельной ракетой нефтяной танкер "Wind". Танкер, принадлежавший греческой компании, шел под панамским флагом в Китай с грузом российской нефти.

При этом в июле хуситы попытались атаковать морским дроном украинский контейнеровоз, но украинский экипаж контейнеровоза вражеский беспилотник уничтожил. В руках у членов экипажа было только стрелковое оружие, но его хватило, чтобы ликвидировать дрон.