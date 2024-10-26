У Грузії під час парламентських виборів зафіксовані масові порушення та бійки (відео)

МВС вже порушило кілька кримінальних справ

У Сакартвело (Грузія) тривають доленосні вибори до парламенту. Місцеві журналісти фіксують кричущі порушення під час виборчого процесу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та різні пабліки у Telegram, зокрема, опозиційне російське видання "Astra". Серед зафіксованих порушень — навмисно зіпсовані бюлетені, перешкоджання роботі спостерігачів та масові вкиди.

Так, на виборчій дільниці №69 у місті Марнеулі на відео потрапило масове вкидання бюлетенів в одну зі скриньок. Наразі ця виборча дільниця закрита. Користувачі мережі ідентифікували чоловіка, який скоїв злочин. Ним виявився місцевий чиновник – заступник голови міськради Марнеулі.

Голова Центральної виборчої комісії Сакартвело заявив, що МВС порушило кримінальну справу за фактом вкидання бюлетенів. Також повідомляється, що до спостерігача, який зафіксував вкидання на відео, було застосовано фізичне насильство.

У столиці країни, у Тбілісі, біля виборчої дільниці №60 сталася масова бійка, повідомляють грузинські ЗМІ. У ній брали участь кілька десятків людей. Конфлікт стався у спальному районі Ґлдані. Повідомляється, що у бійці зійшлися прихильники проросійської партії "Грузинська мрія" та спостерігачі. Судячи з відео з місця подій, поліція не перешкоджала бійці.

Також, як повідомляють грузинські ЗМІ, деякі бюлетені були просто зіпсовані — хтось залишив позначки ручкою у графі для голосування за партію "Грузинська мрія". Якщо у такому бюлетені проголосувати за будь-яку іншу партію, його визнають недійсним.

Помітки у бюлетенях

Помітки у бюлетенях

Також на окремих виборчих дільницях виганяли спостерігачів, ба більше, зафіксовані також випадки тиску на самих виборців — активісти заходили з ними прямо в кабіну для голосування і показували, де саме поставити відмітку.

На тлі кричущих порушень мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що правляча партія "Грузинська мрія — Демократична Грузія", за попередньою інформацією, за підсумками виборів гарантовано отримує більшість у парламенті.

При цьому, правляча партія, яка перебуває при владі з 2012 року, прагне взяти супербільшість і "оголосити поза законом опозицію". Своєю чергою, опозиція хоче покласти край правлінню "Грузинської мрії" та направити країну до членства в ЄС та НАТО.

Водночас, попередні опитування показують, що правляча партія нібито бере 100 зі 150 місць. Цього буде достатньо, щоб самостійно змінити Конституцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що президентка Грузії не виключила свого арешту на догоду Путіну. У випадку, якщо проросійська партія "Грузинська мрія" переможе на парламентських виборах 26 жовтня, є ймовірність того, що вони спробують заарештувати проєвропейську президентку країни Саломе Зурабішвілі.