"Посадять у в'язницю": Президент Грузії не виключила свого арешту на догоду Путіну

Проросійська партія "Грузинська мрія" може перетворити Грузію на російського сателіта

У випадку, якщо в Грузії проросійська партія "Грузинська мрія" переможе на наступних парламентських виборах 26 жовтня, є ймовірність того, що вони спробують заарештувати проєвропейського президента країни Саломе Зурабішвілі. Це буде зроблено на догоду "президенту" РФ Володимиру Путіну.

Такий варіант припустила сама Зурабішвілі у коментарі грузинському телеканалу Mtavari. Так чинний президент Грузії оцінила можливі наслідки перемоги проросійських сил в Грузії.

"Якщо це станеться, мені, ймовірно, оголосять імпічмент і посадять у в'язницю", – сказала вона, відповідаючи на питання журналістів.

Нагадаємо, проросійська партія "Грузинська мрія", яка знаходиться при владі у Грузії, у своїй передвиборчій агітації на виборах до парламенту використовує маніпулятивні банери на яких показані зруйновані Росією українські міста. Їх порівнюють з містами Грузії.

Після скандальних фото зруйнованих українських міст, які використала партія "Грузинська мрія" у передвиборчій кампанії, там у своє виправдання заявили, що Україна нібито використовувала світлини грузинських міст, які окупувала Росія, зокрема, з гумористичною метою.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Грузії 14 травня, під крики протестувальників, ухвалили скандальний закон про "іноагентів". Не раз звучали думки, що за основу було взято російський закон про іноагентів і подібний документ "штовхає країну під контроль Кремля".