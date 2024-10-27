В Грузії Центрвиборчком оголосив попередні результати виборів: опозиція відмовилася їх визнавати

Опозиція вважає вибори вкраденими та не планує визнавати результати голосування

Центральна виборча комісія Грузії ввечері 26 жовтня оголосила парламентські вибори такими, що відбулися. В ЦВК озвучили попередні результати голосування, згідно з якими нібито лідирує правляча проросійська партія "Грузинська мрія".

На цей момент за результатами опрацювання 71% бюлетенів на виборах результати наступні:

проросійська "Грузинська мрія": 52,9%;

проєвропейська "Коаліція змін": 11,2%;

проєвропейська "Єдність — національний рух": 9,8%;

проєвропейська "Сильна Грузія": 9%;

проєвропейська "Гахарія — За Грузію": 8,2%.

Тобто, за даними ЦВК, партія влади нібито впевнено перемагає, а до парламенту проходять тільки чотири опозиційні партії, хоча усі екзитполи обіцяли зворотню картину. У зв'язку із цим опозиційні партії Грузії вже заявили, що не визнають результати виборів та перемогу "Грузинської мрії".

"Це вкрадені вибори, це узурпація влади та конституційний переворот у Грузії. Цьому не бувати. Це не Росія, це не Венесуела — це Грузія", – прокоментував результати виборів лідер "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія. Його підтримала лідер партії "Національний рух" із коаліції "Єдність" Тіна Бокучава, яка заявила, що вибори були вкрадені, тому опозиція не буде визнавати їхні результати.

Тим часом проросійська "Грузинська мрія" заявляє, що опозиція нібито нічого не зможе зробити. Мовляв, вона не має підтримки народу Грузії.

"В опозиції немає можливостей влаштувати в країні переворот або революцію. Коли ти влаштовуєш переворот, повинен користуватися підтримкою суспільства і народу. Сьогодні опозицію, це радикальне угруповання переможено", – заявив генеральний секретар "Грузинської мрії", мер Тбілісі та прибічник російського режиму Каха Каладзе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що президентка Грузії не виключила свого арешту на догоду Путіну. У випадку, якщо проросійська партія "Грузинська мрія" переможе на парламентських виборах 26 жовтня, є ймовірність того, що вони спробують заарештувати проєвропейську президентку країни Саломе Зурабішвілі.